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「丹醇研選霜淇淋」腸桿菌超標！複驗不合格　高雄衛生局開罰3萬

▲▼高雄市衛生針對轄內手搖飲店、冰果店等展開稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生針對轄內手搖飲店、冰果店等展開稽查。（圖非違規店家／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局今(3)日公布飲冰品抽驗結果，其中主打牧場鮮乳自產自銷的「丹醇研選」，位於新濱町海洋廚房門市被驗出霜淇淋腸桿菌超標，複驗後仍不合格，遭衛生局依《食安法》開罰3萬元並公布名單。

為確保民眾夏季飲食安全，高雄市衛生針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等場所，全面抽驗現場調製的飲冰品、咖啡、玫瑰花等。此次共檢驗了131件樣品，檢驗項目涵蓋衛生標準、赭麴毒素、農藥殘留以及咖啡因含量。抽驗結果已更新於食安地圖。

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▲高雄市衛生局公布2025年1-5月飲冰品抽驗不合格1名單。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市衛生局公布2025年1-5月飲冰品抽驗不合格1名單。（圖／高雄市衛生局提供，點圖可放大）

▲「丹醇研選」霜淇淋初驗腸桿菌超標，複驗仍不合格。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「丹醇研選」霜淇淋初驗腸桿菌超標，複驗仍不合格。（圖／記者許宥孺翻攝）

抽驗結果顯示，其中在新濱町海洋廚房的「丹醇研選」所販售的霜淇淋，初次檢驗發現腸桿菌科含量不符合「食品中微生物衛生標準」。衛生局隨即要求該業者限期改善，並進行複驗。然而，複驗結果仍未能達到標準，衛生局已依違反《食品安全衛生管理法》第17條及第48條第8款規定，對業者處以新臺幣3萬元罰鍰。

衛生局表示，飲冰品中腸桿菌超標的可能原因多元，包括製作環境的清潔消毒未落實、濾水器濾心未定期更換、容器具清潔不佳、食材保存不當，甚至是病媒管理不良或從業人員健康風險等因素，都可能導致微生物污染。

▲▼高雄市衛生針對轄內手搖飲店、冰果店等展開稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市衛生針對轄內冰飲品店家進行抽驗。（圖／記者許宥孺翻攝，非違規店家）

▲▼高雄市衛生針對轄內手搖飲店、冰果店等展開稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局呼籲食品業者，務必落實自主衛生管理，同時嚴格把關食品作業場所、設備、容器具、食材原物料的儲存環境及製程的衛生管理。市府嚴格把關食安，從源頭管理、市場流通、查驗登記及消費者保護等各個面向，都會嚴加查察，倘查獲違規必定依法處辦絕不寬貸。

衛生局強調，將持續嚴格把關食品安全，從源頭到市場流通，包括查驗登記和消費者保護等各個環節，都會嚴加查察。一旦發現違規情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。

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