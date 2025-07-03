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恐嚇京華城案11檢！　警鎖定涉案網友帳號

▲▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

▲合成圖有北檢11名檢察官的照片、姓名，還有鮮血特效，「記住他們的名字跟臉」。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

台北地檢署偵辦京華城弊案的11名檢察官，遭到社群媒體上仇恨性圖文攻擊，引發外界關注。根據了解，目前警方已經鎖定一名Threads網友「Mayday1990」（帳號：rosetree881）。

事件背景與京華城弊案相關。七月一日，台北市前副市長彭振聲因該案至台北地院出庭，卻在庭內接獲妻子墜樓身亡的消息。此事引發國民黨及民眾黨質疑司法迫害，並在網路上掀起大量評論。不過，此次仇恨性圖文的出現，已超出一般案件討論範疇，直接針對檢察官個人進行公開攻擊。

台北地檢署與法務部對此事高度重視，於3日日凌晨罕見發出聯合新聞稿，譴責此種行為並強調將全力保障檢察官及執法人員的人身安全。警方表示，涉案網友的行為已構成恐嚇危害安全罪嫌，因事涉司法人員，情節嚴重，目前由台北市警察局科偵隊全面偵辦，並已通報警政署、法務部及北檢共同合作追查。

另外根據《自由時報》報導，台北地檢署已指揮北市警方，追蹤Threads網友「Mayday1990」（帳號：rosetree881）動態，並向Meta公司緊急調閱資料，以掌握網友身分。此案進展受到高度關注。

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