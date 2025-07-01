快訊／彭振聲妻墜亡…名字已列「火化名單」　預定7/15告別式

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城弊案中，1日上午準備要開庭前，突然接到電話通知妻子返回高雄住家輕生亡的消息，當場情緒崩潰痛哭。彭振聲隨後向法院請假南下直奔住家，但疑似情緒潰堤未再外出，妻子後事則由兒子與媳婦全權處理。據了解，彭妻預定在7月15日公祭及火化，但最終時程安排仍要依照家屬最後決定為主。

▲彭振聲妻子輕生亡，兒在住家招魂結束後轉往殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

▲彭振聲抵達高雄住處。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

彭振聲妻子1日上午9時01分於高雄市三民區的住家墜樓，四肢骨折當場死亡。而彭振聲捲入柯文哲京華城容積弊案中，原定將於1日上午於台北地院進行程序庭，不料，他抵達法院後卻接到妻子輕生離世的消息，崩潰哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」等語。

彭振聲的兒子下午在住家招魂結束後，與道士前往殯儀館處理後事，只見他神情悲痛現身，現場氣氛令人鼻酸。據了解，彭妻預定在7月15日公祭及火化，但最終時程安排仍要依照家屬最後決定為主。

而彭振聲因京華城案遭限制住居，其委任律師李岳洋緊急向北院聲請解除今晚的禁令，要讓彭返回高雄處理相關後事，之後再陳報於高雄的住所，法官當庭裁准，隨後彭振聲緊急搭乘高鐵南下，於下午1時許返抵高雄。

民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋轉述，她從高鐵站載著彭振聲返家，一路上彭都沒有說話，心情比起在台北時比較平復，不過返家後可能睹物思人，情緒又湧上來，後事就先交由兒子媳婦處理，目前先待在住家。

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