京華城案「污點證人」今將出庭　證詞可能不利柯文哲

▲北市都市計畫委員會執行秘書邵琇珮。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

京華城弊案持續偵辦，北院今（29）日將傳喚前台北市都市計畫委員會執行秘書邵琇珮出庭作證。轉為污點證人的邵琇珮是否會提出對柯文哲不利的證詞，成為各界關注焦點。

檢方起訴書指出，邵琇珮曾目睹同事因拒絕配合柯文哲指示而遭警告「不配合就離職」。為求仕途順遂，她選擇配合指示，包括建議京華城透過都市計畫申請容積獎勵，並引導公司依都市計畫法第24條規定研擬細部計畫「方案四」。儘管她明知京華城案不符合都市更新相關要件，仍以「準用」都更條例的方式進行申請，並藉由綠建築、智慧建築及耐震設計等項目爭取20%的容積獎勵。

▲邵琇珮今出庭作證。（圖／記者黃哲民攝）

今年1月庭審準備程序中，檢方指控邵琇珮涉及貪污治罪條例中的圖利罪，但考量她在偵查階段自白且未獲犯罪所得，建議法院減輕其刑責。同時，基於證人保護法規定，邵琇珮的合作使檢方得以追訴其他正犯或共犯，進一步建請減刑。邵琇珮在庭上全盤認罪。

針對邵琇珮的認罪，柯文哲今年3月出庭時表示，她是敢於提出意見並與長官討論的優秀幕僚，質疑其認罪是因檢察官林俊言的不正訊問所致。此外，前台北市都發局長林洲民也於本月22日出庭作證，認為邵琇珮是非常優秀的公務員，並指出她在處理京華城案時可能有「難言之隱」，疑似受委屈。