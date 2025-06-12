陳佩琪低血壓脫水「熱也不開冷氣」：體驗柯文哲遭關押的惡劣環境

▲陳佩琪近日學著粗茶淡飯、天熱不開冷氣，想體會柯文哲在看守所的生活。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，至今仍在羈押。夫人陳佩琪11日表示，她近日出現低血壓、脫水等症狀，但她仍學著粗茶淡飯，天氣熱也不開冷氣，因為她想體驗柯文哲被關押在北所的惡劣環境，也想知道先生這段日子的生活是如何度過。

陳佩琪在臉書表示，柯文哲已經9個月沒回家，這週沒開庭，她又盼不到丈夫在身旁陪伴。她指出，近期血壓直直落，小姑說她近日吃得太少、太清淡，天氣熱又流汗太多，血鈉不足導致脫水低血壓，她以後會多加注意，也謝謝很多人關心。

不過，陳佩琪說，這些日子以來，先生柯文哲遭逢冤獄，被關在北所惡劣的環境中受苦，「我也學著跟他一樣粗茶淡飯過日子，天熱也不會在家開冷氣獨享， 我要跟他一樣感受北所惡劣的環境，我要體驗他這段時間是怎麼過日子的…」

陳佩琪指出，媒體對柯文哲的報導愈來愈少，因為各種烏龍爆料、人格毀滅攻擊的奧黑手段都已經使盡了，黑不到他，就選擇不再講，但家屬的痛苦與煎熬卻有增無減。

陳佩琪透露，柯文哲上週在庭上曾說，總有一天這些證人證詞、會議記錄會全部呈現在國人面前，「可見他是多麼希望社會大眾可以跟他一起來了解京華城案的原委和會議紀錄，怎麼會有人說他不喜歡把法庭現場公諸於世呢？那是他獲取自己清白的生機啊， 就是讓所有的人都來評評理，就是我們推行的國民法官的概念！」

她說，過去幾次開庭，聽到不同證人都說，柯文哲從未對他們下過指導棋、沒有明知違法而為之，還有證人說自己是靈靈活活的公關高手，但柯文哲理都不理他...「聽到這些證詞，我欣慰也感到振奮，燃起司法終有一天會還我們清白的希望，但出了法庭，報導還是有分歧，過去對我們下過重手的媒體，仍然繼續斷章取義。」

陳佩琪指出，法庭裡冗長的訴訟過程與事實，仍舊是支離破碎，更別說多位律師提出檢察官有不正、脅迫訊問的事實，希望勘驗光碟，卻一直得不到法官的同意，「司法很重要的一環，不正是要細緻的審理、促進程序正義嗎？密室的司法要何時才能透進陽光？所以我支持法庭直播修法。」

陳佩琪向反對修法的立委們喊話，「那是因為你還沒有受過各種隱私、人權被侵害、被未審先判、不當偵查與司法凌遲的苦，如果真有那一天，現在躲在黨的羽翼下不知民間疾苦的你，一樣會背著被告的罪名，你會期待法院公開審理、法庭內真正灑進陽光的一刻。」

▼陳佩琪（左）表示，柯文哲（右）已被關押9個月。（圖／記者湯興漢攝）