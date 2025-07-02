彭振聲妻「以死明志」成關鍵？詹為元：一定程度扭轉京華城案

▲前台北市副市長彭振聲。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台北市前副市長彭振聲涉京華城案，1日開庭前，他接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」對此，國民黨北市議員詹為元認為，彭妻的死是「以死明志」，將成為京華城案重大轉折點。

詹為元在政論節目中指出，彭振聲曾親口承認，自己認罪是想拚交保，畢竟年紀也大了，持續耗下去也不知道耗到何時，只希望趕快出去跟家人多相處，也就是太太。但如今妻子不在了，「妻子的顧慮都不在了，那一五一十地，把檢察官可能曾如何逼壓、威脅的內容講出來。」

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接著，詹為元提到，彭妻的離世不只是悲劇，而是極具意義的轉捩點。「他妻子為什麼這樣做？可能是從對話中得知，原來彭是為了保護她、為了團聚，才甘願扛下不白之冤」，推測彭妻認為丈夫不該遭受不白之冤，所以才會選擇硬起來、據理力爭，根本就是標準的「以死明志！」

詹為元於是質疑，怎樣的司法體系會造成這樣的結果？「就是當你司法有政治目的介入的時候，在整個檢調、調查的過程當中，遭受這樣不公平對待的時候，彭振聲一定會跟他太太講」，認為這些可能會讓彭妻認為，「國家的司法淪落至此、司法追殺先生」。

這場突如其來的扭轉，恐將讓京華城案出現關鍵變化，詹為元指出，「彭振聲若推翻認罪供詞，直指自己是遭司法追殺，將成為此案轉向的關鍵人物。」

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