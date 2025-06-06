柯文哲硬碟勘驗「大戰檢察官」　律師反對直接讀取原因曝光

▲民眾黨前主席柯文哲涉京華城案在押，被押解到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北地院5日審理京華城案，勘驗民眾黨前主席柯文哲被查扣、先前外傳藏有不雅片的編號A1-37行動硬碟。對此，柯文哲臉書粉專晚間發文指出，數位證據具有可變動性，所以律師一再提醒，應勘驗image的副本，避免破壞證據力，但檢方仍大聲回嗆「你們確定要用image嗎？不要到時候又說要原物勘驗喔？」

柯文哲臉書粉專發文指出，A137硬碟作為證物，卻沒封條、沒包裝，所以檢方5日勘驗硬碟時，律師才一再提醒法官「應勘驗image的副本」，避免打開原始硬碟後電磁紀錄被更動、破壞了證物的證據力。

文中指出，檢方明知這是標準程序，但檢察官姜長志仍非常大聲地嗆律師：「你們確定要用image嗎？不要到時候又說要原物勘驗喔？」經與辯方多次確認，法官也認為律師說的道理後，因此裁定休庭10分鐘，再行勘驗image副本。

不過，再次開庭時，法官卻以無法處理此一檔案為由，決定「原物勘驗為妥」，但未在法庭上告知眾人。事實上，辯護律師之所以一再要求以image檔進行勘驗，就是因為數位硬碟被點開後，證據鏈就可能遭受破壞，更無法確保證據的完整和同一性。

文中強調，查扣電子裝置證物時，應有封套、封條，上面應如實記載是什麼單位、時間、地點扣押，後面有哪些單位曾打開過都要註記。製作副本更需要經過計算「雜湊值」，以專業流程確保證據沒有受到任何污染。

然而，檢方查扣的A137硬碟不僅沒有封條，且從扣押證據到取出保存，都沒有經過標準程序，就像你我抽屜裡的任何一顆隨身硬碟，「一個證物，就這樣隨手拿出來，沒封條、沒包裝、誰打開過？不知道。」

▼柯文哲粉專貼出照片，示意證物硬碟也是同樣未包裝、未上封條。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）