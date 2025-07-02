我扶輪我驕傲！耀登科技董事長張玉斌　就任國際扶輪3502地區總監

▲耀登科技董事長張玉斌，就任國際扶輪3502地區總監。（圖／許文馨提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區行善團隊總監暨社長就職典禮，2日於桃園區皇家薇庭舉行。新任總監張玉斌「很驕傲」表示，明(2026) 國際扶輪世界年會將在台灣舉行，目前3502地區扶輪社友完成早鳥報名人數已超過80%，社友競相爭取服務來自各國的扶輪友人，為台灣拚外交，令人感動。

張玉斌說，國際扶輪3502地區透過結合具有服務理想的各界人士，長年投入各項公益活動，關懷社會，其接任年度總監，將陸續舉辦捐血、公益園遊會、路跑、關懷青少年等活動，期扶輪社友共同響應。

▲市長張善政(左二)恭賀張玉斌(左三) 就任國際扶輪3502地區總監。（圖／市府提供）

市長張善政出席就職典禮表示，國際扶輪3502地區聯合會集結社員力量，匯聚豐沛資源投入多項社會公益，是市政推動重要助力，感謝卸任總監陳清榮及林淑華，在任期內用心付出，帶領成員深耕公益，以及新任總監張玉斌及夫人呂莉萍，上任前便積極了解市府各項社會福利政策及可能合作方向，盼未來能持續帶領社員，與市府緊密合作，為社會公益提供更大助力。

▲國際扶輪3502地區行善團隊總監暨社長就職。（圖／市府提供）

新任總監張玉斌是耀登科技董事長，平時熱心公益，為成功企業家。包括立法委員萬美玲、桃園市議會議長邱奕勝、市議員張碩芳、市府社會局長陳寶民、教育局長劉仲成、體育局長許彥輝、法務局長賴彌鼎、經發局長張誠、青年局長侯佳齡、婦幼局長杜慈容、衛生局專門委員藍章杰等均一同出席。