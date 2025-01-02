獨／啦啦隊女神晉升總監突失業　豆芽討200萬違約金完勝說話了

▲林裕庭（豆芽）有豐富啦啦隊員從業資歷。（圖／翻攝《臺中太陽職業籃球隊》粉專、豆芽臉書）

記者黃哲民／台北報導

曾為啦啦隊女孩的林裕庭（豆芽），2023年8月簽約成為職籃T1聯盟台中太陽隊啦啦隊部門經理人，不料球隊同年10月突然解散、啦啦隊也沒了，林女向業主震傑體育娛樂公司要不到任何交代，告震傑求償200萬元懲罰性違約金，震傑抗辯無端遭聯盟拒賽、本身沒責任，台北地院審結，判震傑公司須賠林女185萬元，可上訴。

判決理由指出，林女求償的懲罰性違約金載明於雙方合約，依法若約定違約金過高，法院審理可酌減，台中太陽隊是因未提出5000萬元辦理信託，而被T1聯盟取消參賽資格，但本案雙方合約沒限定只能在T1聯盟出賽，國內另有職籃聯盟可供加入，斟酌林女所受損害，判賠185萬元，幾乎全額准許。

▲林裕庭（豆芽）2023年擔任職籃T1聯盟台中太陽隊啦啦隊總監，僅3個月就因球隊解散失業。（圖／翻攝自Facebook／豆芽 Sandy）

林裕庭（豆芽）今回應，當年啦啦隊是最晚得知被解散，公司面對詢問，始終避重就輕，期間還約員工一起烤肉，最後才以電話通知，公司更堅持不和解也不賠償損失，對公司聲請假扣押但沒查到任何財產，由於突然失業，又錯過加入其他球團時間，所以當時好幾個月沒收入，對本件判決，她表示：「謝謝法官，還有我的律師們，也謝謝一直關心我的朋友們！」

台中太陽隊成立於2021年，是同年成立的T1聯盟創始球隊之一，第3球季將於2023年11月底開賽前，T1聯盟以台中太陽隊未依要求提出5000萬元辦妥信託、沒通過聯盟財務資格審查為由，同年9月間取消台中太陽隊參賽資格。

台中太陽隊爭取無效，2023年10月16日宣布解散球隊，聲明「不希望耽誤球員的未來發展，因此決定解散球隊，讓球員有更多的選擇和機會」。

現年30多歲的林裕庭歷任國內職棒、職籃多支球隊的啦啦隊女孩，之後升格擔任T1聯盟桃園雲豹隊啦啦隊總監、2023年世界盃男籃新北熱身賽聯合啦啦隊總監等職，2023年7月和台中太陽隊簽約，隔月（8月）起擔任球隊專屬啦啦隊Shiny Girls（中文：閃耀女孩）部門經理人，月薪5.5萬元，為期3年。

結果林女上任不到3個月，就遇到球隊解散的窘境，同年11月初並收到震傑公司片面終止雙方委任合約，林女寄律師函催告震傑繼續履約、仍沒下文，於是提告要求震傑依約賠償200萬元懲罰性賠償金。

震傑抗辯遭T1聯盟無端取消參賽資格、溝通無效，努力爭取其他比賽機會也沒成果，被迫解散球隊，而林女與球隊專屬啦啦隊也失去成立目的、不得不解散，責任不在震傑。

法官指出台中太陽隊並非「無端」被取消參賽資格，且震傑公司與林女合約，沒限定只能在T1聯盟出賽、已保留未來履約彈性，而震傑公司承認當時國內共有3個職籃聯盟，也無法舉證自身確實積極經營球隊、尋求參賽機會，是否須立刻片面解散球隊與啦啦隊，均屬有疑。