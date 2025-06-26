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醫美總監燒死男友原因曝！叼菸惡男將入獄　她「想黏踢踢」被拒

▲▼勸架女就是小三！叼菸惡男被女友撞見帶她買早餐...動手點火殺人未遂偵辦。（圖／記者許權毅攝）

▲叼菸惡男李男去年遭女友謝女點火身亡，台中地院國民法官昨起密集審理。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

「叼菸惡男」李姓男子去年撞死29歲工程師後，隔月遭女友謝女潑油點火燒死。國民法官昨日起審理謝女案件，今日精神鑑定醫師出庭作證，揭開謝女重度使用毒品，矛盾的是，謝女當天就是反對李男又去販毒，才大喊「你騙我」並縱火殺人，醫師認為謝女辨識跟認知均無問題，但物質濫用問題確已稍微影響其行為。

回顧案情，李男當時撞死29歲矽品工程師後，獲得交保，結果事隔一個月，與女友謝女發生嚴重爭吵，謝憤而持剛購買的一桶汽油往李男潑灑，並拿出打火機點燃李男身上汽油，李在搶救數天後身亡，謝女案件近日由國民法官密集審理，預計下周一宣判。

中院今日傳謝女精神鑑定醫師陳韋伶作證。陳韋伶依鑑定報告說明，謝女自稱大學畢業後從事網路拍賣，後來擔任醫美診所業務總監長達10年，還到國立大學讀在職研究所專班，跟前夫結婚後第二年遇到被害李男，雙方當時都有家庭，但也有共識要各自離婚後在一起。

謝女雖不喜歡李男有販賣哈密瓜錠等毒品，但是自身也有使用毒咖啡包、抽K菸，甚至跟李男在一起後，使用毒品情況加劇，每天會使用5、6次咖啡包。

▲▼叼菸惡男疑劈腿！女友被綠了點火燒他　乾哥哥持槍助威也被抓。（圖／記者許權毅攝）

▲謝女當時開著乾哥陳男的車去找李男，向李潑灑汽油後點火。（圖／記者許權毅攝、記者許權毅翻攝）

▲▼10年前屁屁中彈...今又被燒重傷！叼菸惡男超亂生活圈如炸彈。（圖／民眾提供）

去年4月8日晚上11點、案發前一晚，謝女還有使用毒咖啡包，卻因為李男10日要入監服刑，想多多相處，在9日凌晨3點由乾哥陳男陪同去李家，但是謝女跟李男又因故發生爭吵，陳男勸說雙方先別見面、冷靜一下，但謝女堅持要見面，也因為李男機車沒油，李母請託幫忙購買汽油，該案才會出現汽油。

謝女認為，李男當時又把自己支開，是為了再度去販售毒品，但謝女不喜歡李男販毒，才會激動大喊「你騙我！」一時情緒失控，拿起汽油桶潑向李男，原本以為汽油已經揮發，才會點火想要嚇嚇李男，也不知道真的會起火。

謝女透露，在案發半年前開始就沒上班，李男會說要拿槍恐嚇，或是故意踩煞車讓自己撞上擋風玻璃受傷，認為自己是因為情緒長期累積，才因此暴發。另外也透露家庭背景，有家暴、輕生的情況。

中榮精神科醫師陳韋伶認為，謝女的辨識、事發時行為能力沒有問題，當時處於使用毒品急性期，會出現一些記憶混淆，但應該是物質濫用導致。謝女知道自己做錯事，願意接受審判，以為汽油已揮發、不會造成傷害。

經評估謝女先前學識背景，對比她目前認知、智商，雖有下降情況，但未達智能障礙，為人格障礙症的B型人格，有情緒障礙，對錯分明。

陳韋伶指出，謝女物質濫用重度，有可能出現「踩不住煞車」情況，依臨床經驗，影響行為能力可能下降20到30％，但物質濫用確實大多源自「自己要做」。

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