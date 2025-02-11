國際扶輪3502地區推動拉拉山新春櫻花茶會　期發展地方觀光　

▲國際扶輪3502地區推動拉拉山新春櫻花茶會。（圖／市議員張碩芳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區9、 10日兩天，於桃園市復興區拉拉山櫻花茶園步道，舉辦「2025拉拉山新春櫻花茶會」。在櫻花滿開的浪漫氛圍中，結合小提琴、二胡、尺八三種樂器的演奏，搭配拉拉山高山茶，帶來視覺、聽覺、嗅覺與味覺的極致享受，同時也推廣復興區在地的高山橘子、高麗菜及特色拉拉山高山茶葉等特色農產品。

國際扶輪3502地區表示，「拉拉山新春櫻花茶會」不僅為桃園復興區帶來觀光與文化交流，更為未來發展種下希望的種子。國際扶輪3502地區期待在未來3到5年內，將活動規模逐步擴大，延伸為長達10至15天的「拉拉山櫻花季」，讓更多民眾能夠前來參與，結合茶會、市集、音樂與文化活動，打造具國際特色的春日盛典。

透過扶輪社的持續推動，結合地方政府、農會及在地社區的力量，未來「拉拉山櫻花季」將不僅是品茗、賞花的聚會，更是一場集結地方創生、農業推廣、環境教育的全民盛會，期待讓櫻花不僅綻放在茶園中，也能成為帶動地方繁榮的重要契機。

國際扶輪3502地區總監陳清榮表示：這場茶會不僅展現了茶與自然的和諧之美，更傳遞了扶輪社關懷環境、推動地方產業的核心價值。包括：行政院茶業改良場蘇宗振場長、桃園市政府農業局張瓊霙科長，市議員張碩芳、國際扶輪3502地區陳清榮總監與扶輪社友，共同見證這場結合自然、文化與扶輪精神的春日盛會。