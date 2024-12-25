快訊／19歲打工妹遭總監撞死！相驗結果出爐：顱腦出血休克亡

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區東山路二段昨（24）日發生一起嚴重車禍，一名沈姓假牙製造公司總監駕駛BMW M2跑車，疑似打滑失控，撞上對向準備去打工的19歲楊姓女騎士，導致楊女摔落6米深山谷。檢警今日下午相驗楊女遺體，結果為顱腦損傷出血、創傷性休克致死。

▲台中19歲楊姓女騎士遭一名沈男駕車撞死，檢警今日下午在慈濟醫院助念室相驗楊女遺體。（圖／記者許權毅攝）



▲沈男車輛為BMW M2，今年才出廠，沈男疑似入手不到半年。（圖／民眾提供）



還原事發當下，沈男車輛撞擊楊女後，楊女整個人摔落6米深山谷，沈男見到楊女被救起，一度想上前查看，但警方擔心楊女爸媽情緒激動，趕緊先將雙方分開。事後，沈男前往第五警分局交通分隊接受警詢，楊女爸媽同樣前往製作筆錄，並且查看肇事2車情況，楊女爸媽無法言語，蹲坐在一旁，靜靜看著受到嚴重撞損的車輛，沈男與楊女爸媽在分隊內碰面，沈男當面致歉，但楊女父母難以接受，並未回應。

▲搜救人員從6米深邊坡將楊女救起。（圖／民眾提供）



沈男昨日供稱，沿著東山路下山，是要前往公司上班，行經該處時，車輛打滑才會肇事。警方已經排除沈男有酒駕、毒駕可能性，肇事原因要待鑑定分析才可釐清，全案經警詢後，依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方諭知4萬交保候傳。