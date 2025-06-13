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國際扶輪3502地區捐贈20萬美元醫療儀器　守護桃園市民健康

▲國際扶輪3502地區捐贈20萬美元醫療儀器

▲國際扶輪3502地區捐贈20萬美元醫療儀器，守護桃園市民健康。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區捐贈體組成分析儀與彩色眼底掃描儀儀式、13日於桃園市政府綜合會議廳舉行。捐贈活動由桃園東方扶輪社主辦，社長張碧華表示，臺灣面臨高齡化社會挑戰，定期健康檢查與早期發現慢性病愈顯重要，盼透過募集近20萬美元捐贈儀器，改善桃園市基層醫療設備，協力市府守護市民健康。

出席捐贈儀式的市長張善政，感謝扶輪社號召企業資源，協助推動桃園健康城市建設，此次捐贈的體組成分析儀與彩色眼底掃描儀將配置於桃園市8個區衛生所，應用於社區健康篩檢與慢性病預防，展現企業社會責任與公私協力的實踐成果。

▲國際扶輪3502地區捐贈20萬美元醫療儀器

▲國際扶輪3502地區捐贈20萬美元醫療儀器，守護桃園市民健康。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政表示，體組成分析儀能精準分析人體肌肉與脂肪分布，對預防心血管疾病與代謝症候群具有重要意義；彩色眼底掃描儀則可透過影像偵測糖尿病等慢性疾病徵兆，並結合人工智慧輔助判讀，準確度媲美專業醫師，對人力有限的基層衛生單位是一大助力。

而現今醫療人力普遍吃緊，特別是基層衛生所資源有限。新設備的導入，除能提升診斷效率，更可減少民眾就醫奔波，讓檢查與初步診斷可於同地一次完成，不僅提升公共衛生服務效能，也讓市民享有更便捷、完整的健康照護。

▲國際扶輪3502地區捐贈20萬美元醫療儀器

市府衛生局指出，桃園市113年糖尿病及初期慢性腎臟病照護率分別達78.3%與47.9%，在六都中分居第一與第二，顯示市府推動健康管理已見成效。扶輪社此次響應「大家醫計畫」，捐贈8台體組成分析儀與4台彩色眼底掃描儀，將強化衛生所檢測與預防量能，協助更多市民及早發現健康風險，獲得適切照護。

包括：市府衛生局長賈蔚、龜山區長張嘉平、國際扶輪3502地區總監陳清榮、扶輪基金主委林黃彰、全球獎助金捐款人卓振哲、主委楊蕓瑄、桃園東方扶輪社社長張碧華、台灣代謝症候群健康促進協會榮譽創會長簡基城、理事長郭展維等均一同出席。

今日捐贈的單位包括國際扶輪3502地區的桃園扶輪社、桃園東區扶輪社、大溪扶輪社、桃園景福扶輪社、桃園百齡扶輪社、桃園圓夢扶輪社、桃園東昇扶輪社、桃園福臻扶輪社、桃園青埔扶輪社、桃園東信扶輪社、桃園儷德扶輪社等扶輪社。

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