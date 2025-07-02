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雲科大「芒果炸彈」爆擊！碩生騎機車遭砸出洞　意外釣出眾苦主

▲雲科大旁龍潭路，芒果樹垂掛枝頭，遠看療癒，近看殺傷力十足。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲科大林姓碩士生騎乘機車行進間遭芒果爆頭。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林科技大學校園內的龍潭路近日再度上演「芒果空襲」，一名正在攻讀碩士的學生不幸中彈——不是被當，而是被從天而降的土芒果直接砸破機車車頭，現場留下觸目驚心的大洞一枚，而芒果與車殼碎片還留在車架裡。

碩士生林同學受訪表示，當時剛買完早餐，在回程路上突然聽到車子前方發出一聲巨響，以為是自己的機車零件故障、破裂，停車後查看，才發現是一顆芒果砸破機車龍頭，力道之大令他錯愕。 他隨即前往校內相關單位尋求協助，校方職員告訴他，在學校待這麼久，他是第一個機車在行駛中被芒果砸出大洞的人，讓他哭笑不得。

▲雲科大旁龍潭路，芒果樹垂掛枝頭，遠看療癒，近看殺傷力十足。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲科大旁龍潭路，芒果樹垂掛枝頭，遠看療癒，近看殺傷力十足。（圖／記者游瓊華翻攝）

林同學將照片貼到網路社群，吸引許多網友留言，其中包括不少曾經被芒果打到頭，或是機車輾過芒果打滑的受害校友。雲林科技大學校方表示，每年都有在新生訓練提醒要小心「果彈」，還會加強地面清潔，盡量避免學生有受傷情況。

▲雲科大旁龍潭路，芒果樹垂掛枝頭，遠看療癒，近看殺傷力十足。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲科大旁龍潭路。（圖／記者游瓊華翻攝）

龍潭路兩旁的芒果樹樹齡逾60年，落果季節從5月持續到7月，有雲科校友表示，成熟期一到就可看到有學生或附近居民自行帶著網子打芒果，儼然是雲科大的芒果傳說。附近店家業者表示，該路段芒果樹齡超過60年，常有路過民眾被落果砸到，她自己也曾經被芒果打到頭，這已成為雲科人的另類共同回憶。

▲雲科大旁龍潭路，芒果樹垂掛枝頭，遠看療癒，近看殺傷力十足。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲科大旁龍潭路，芒果樹垂掛枝頭，遠看療癒，近看殺傷力十足。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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