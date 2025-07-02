紀念1845水災180週年　雲林口湖「牽水車藏」系列活動登場

▲全台規模最大的水難祭儀「口湖牽水車藏(狀)」，今年邁入第180週年。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

全台規模最大的水難祭儀「口湖牽水車藏(狀)」，今年邁入第180週年，雲林縣政府攜手金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟，共同舉辦一系列紀念活動，旨在緬懷1845年因一場狂風暴雨而罹難的數千位先民，並透過一系列豐富的道教科儀，展現慎終追遠的人文精神與深遠的生命教育意義。

今年活動於昨日展開，包含「挑飯擔祭祖靈」、「放水燈」及「萬人塚點燈」等傳統科儀，場面莊嚴感人，也展現雲林對民俗保存與生命教育的深切重視。7月1日下午，下寮仔萬善爺廟率先登場的是「挑飯擔祭祖靈」活動，由文化部政務次長李靜慧、文化觀光處長陳璧君、口湖鄉長李龍飛、立法委員丁學忠、張嘉郡、縣議員蔡孟真等貴賓以及口湖、四湖14個聚落居民扛著扁擔、挑飯菜徒步前往廟前敬拜祖靈，展現早期農村社會對亡者的追思與敬意。

▲「放水燈」儀式是透過水燈邀引水難罹難的孤魂前來接受超渡，期盼水燈漂流越遠，能招引更多水魂。（圖／記者游瓊華翻攝）



今年活動亦結合「挑起牽水情」青年挑飯擔體驗營，讓30幾位在地年輕學子親身參與、體驗傳統儀式，深化地方文化認同。當晚更於「口湖下寮萬善同歸塚」舉辦點燈儀式，緬懷當年罹難的先民，並融入音樂饗宴及品咖啡活動，藉此以現代手法連結傳統祭儀，創造跨世代共鳴。

下午4時起，蚶寮萬善祠和金湖萬善爺廟將分別舉辦重要的「放水燈」儀式。這項儀式是透過水燈邀引水難罹難的孤魂前來接受超渡，期盼水燈漂流越遠，能招引更多水魂。蚶寮萬善祠將在成龍安檢所舊港口舉行放水燈儀式，文化部政務次長李靜慧也將親臨現場參與，肯定此民俗文化的深遠意義。金湖萬善爺廟的放水燈儀式則由民眾從廟宇步行至金湖漁港進行。道士將在現場進行祭禱與唸經，隨後將水燈抬上船筏開往海中施放。

▲夜間「口湖下寮萬善同歸塚」舉辦點燈儀式，緬懷當年罹難的先民。（圖／記者游瓊華翻攝）



「口湖牽水車藏(狀)」自2007年登錄為本縣民俗，2010年更晉升為重要民俗，並於2023年增列金湖萬善爺廟管理委員會、蚶寮萬善祠管理委員會、下寮仔萬善爺廟管理委員會為保存者。雲林縣政府表示，「口湖牽水車藏(狀)」不僅是地方信仰的凝聚力，也是對生命教育的深刻體現。邀請民眾一同參與，緬懷先民、尊重歷史，感受台灣在地文化的豐厚底蘊。