雲林今年首例日本腦炎！北港60歲男無旅遊史　住家附近有豬舍

▲日本腦炎患者住家方圓3公里內有豬舍等高風險場域，衛生局已於豬舍放置誘蚊燈，並加強養豬業者防疫宣導。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣出現今年首例日本腦炎確診個案，為北港鎮一名60多歲男子，近期無出國或外縣市旅遊紀錄，活動範圍主要集中於住家附近。雲林縣衛生局已緊急展開疫調及防疫作業，呼籲民眾務必落實防蚊措施，並確認家中孩童是否已完成接種疫苗，成人若進出高風險場域，也應考慮自費接種疫苗。

衛生局副局長張翌君表示，該名個案於6月23日出現發燒、全身不適與嘔吐等症狀，3天後至醫院就醫並通報採檢，經疾病管制署研判，6月30日確診日本腦炎，目前仍於醫院治療中，狀況穩定。其同住的3位家人目前無疑似症狀。

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疫調結果顯示，患者住家方圓3公里內有豬舍等高風險場域，衛生局已於豬舍放置誘蚊燈，並加強養豬業者防疫宣導，同步於社區內推動防蚊衛教，籲請民眾清除積水容器、減少蚊蟲孳生源。

張翌君提醒，5月至10月為日本腦炎流行季節，其中6、7月為高峰期，各年齡層皆有感染風險。日本腦炎的潛伏期為5至15天，感染後大多無症狀，僅少數出現頭痛、發燒等情形，重症者恐有意識障礙、昏迷，甚至死亡。

國內主要傳播病媒蚊包括三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，常孳生於水稻田、池塘、灌溉溝渠等處，黎明與黃昏為叮咬高峰期。由於豬隻是日本腦炎病毒的主要宿主，病毒經病媒蚊叮咬傳染至人類，防治工作不可輕忽。

衛生局提醒民眾避免於蚊蟲活躍時段在豬舍或積水處等高風險區活動，若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可的有效防蚊藥劑，成分包括敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）。目前正值流行季節，衛生單位也呼籲醫療院所提高警覺，加強通報，及早防治疫情，守護社區安全。