太熱門！雲林縣綠鬣蜥移除人員訓練　預計今年8月加開2場

▲雲林縣政府辦理首場針對民眾的綠鬣蜥移除教育訓練課程，共有25位學員完成訓練並通過考核。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府於今年4月30日時，辦理首場針對民眾的綠鬣蜥移除教育訓練課程，共有25位學員完成訓練並通過考核，正式取得捕捉綠鬣蜥兌換獎勵金之資格。為配合訓練成果，縣府亦委託專業廠商設立綠鬣蜥收受站，供完訓具資格民眾繳交捕捉個體並兌換獎勵金。

目前已設置兩處收受站，分別位於古坑與北港，古坑站為每週一開放，北港站為每週三開放，兩站皆於上午10時至下午4時提供服務。農業處表示，經訓練合格之民眾現已陸續投入野外移除行動，並配合林業及自然保育署開發之綠鬣蜥移除回報APP進行移除作業，期望能有效抑制本縣野外綠鬣蜥族群的擴散與繁殖。



農業處處長魏勝德表示，為服務更多鄉鎮民眾，縣府預計於今年8月，分別於山線與海線地區各加開一場教育訓練課程。報名資格為設籍於雲林縣、年滿18歲之縣民，每場課程預計招收40人，詳細報名資訊與地點將公告於雲林縣政府農業處官網，請有意參加者密切留意。



農業處進一步提醒，民眾進行綠鬣蜥移除作業時，應依循《外來入侵綠鬣蜥移除防治指引》所列舉之各項準則，惟不包含高動能空氣槍、原住民自製獵槍、鎮暴槍等移除方式，以合法、安全、不擾民之方式，共同維護生態平衡與公共安全。

▲雲林縣政府辦理首場針對民眾的綠鬣蜥移除教育訓練課程，共有25位學員完成訓練並通過考核。（圖／記者游瓊華翻攝）