AI頂尖工程師如超級明星！　年薪突破2.9億

▲AI頂尖工程師的年薪甚至突破新台幣2.9億元大關，成為「超級明星」般的存在。示意圖（圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

隨著全球科技巨頭全力投入人工智慧（AI）競爭，AI人才的身價水漲船高，頂尖工程師的年薪甚至突破新台幣2.9億元大關，成為「超級明星」般的存在。

英國《金融時報》（FT）報導，AI工程師的薪資在近年快速上升，目前年薪總包（包含薪水、股票、獎金等）普遍落在300萬至700萬美元（約新台幣8,733萬至2億3,377萬元）之間，相較2022年上漲約50%。其中頂尖人才的待遇甚至超過1,000萬美元（約新台幣2億9,110萬元）。

人才招聘公司Harrison Clarke表示，中階至資深AI研究員的待遇已從2022年的40萬至90萬美元（約新台幣1,164萬至2,620萬元），成長至50萬至200萬美元（約新台幣1,456萬至5,822萬元）。而一般不具AI專長的資深工程師，基本年薪多在18萬至22萬美元（約新台幣524萬至640萬元）之間，差距相當顯著。

為搶佔超級智慧（Artificial Superintelligence, ASI）研究先機，臉書母公司Meta成立專責研究團隊，並斥資143億美元（約新台幣4,159億元）投資AI新創公司ScaleAI，同時延攬該公司創辦人汪滔（Alexander Wang）加入。前GitHub執行長奈特·弗里德曼（Nat Friedman）也加入該計畫，與汪滔共同領導研究所。

Meta更從對手OpenAI（8人）、DeepMind（2人）、Anthropic（1人）等公司延攬多名研究員，引發業界關注。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在節目中表示，Meta開出最高1億美元（約29億1,100萬元新台幣）的轉職報酬，「根本瘋了」。OpenAI 研究負責人Mark Chen也在內部信中批評「感覺就像有人闖空門。」

薪資資訊網站Levels.fyi顯示，Meta給予AI工程師的薪酬介於18.6萬至320萬美元（約新台幣540萬至9,315萬元）之間，OpenAI則為21.2萬至250萬美元（約新台幣618萬至7,277萬元），其中位數略高。

儘管薪資誘人，許多研究員仍更重視團隊領導、研究內容與自由度，以及工作的社會影響力。有業者指出，從DeepMind或OpenAI轉投其他公司，可能無法從事同樣水準的研究，這對人才而言是一項風險。



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