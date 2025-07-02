批民眾黨過去救柯文哲甩鍋彭振聲　吳思瑤嘆：殘忍的政治操作

▲民進黨立委吳思瑤說，過去為了救柯文哲，而把責任推給彭振聲的，不就是民眾黨嗎？（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北市前副市長彭振聲妻子昨輕生，民眾黨支持者包圍台北地院抗議。對此，民進黨立委吳思瑤今（2日）表示，過去為了救前台北市長柯文哲，而把責任推給彭的，不就是民眾黨嗎？這對彭哪裡公平？把責任甩給彭的不就是民眾黨嗎？這是非常殘忍的政治操作。

對於民眾黨聲援彭振聲妻子過世一事，吳思瑤今上午至板橋聲援罷免國民黨立委葉元之團體時受訪表示，過去跟彭互動多年，第一時間收到噩耗，真的是第一時間發表哀悼。我們看到的是一個生命的消逝，這時是不是該放下政治攻防，要給家人最多的體諒和哀悼，而不是在第一時間想政治、做攻防，做非常多殘暴無情的政治操作，民進黨團不會這樣，到今天立場依舊如此，我們表達最高的哀悼之意。

吳思瑤提到，京華城案其實彭所承擔的當然是相對市長給予的政治命令，這個過程從起訴書乃至於彭過去所做出的法庭陳述，自己對於案情的說明，大家都可以對照起訴書跟彭過去發言，其實很遺憾發現，民眾黨現在說救彭，但過去把責任推給彭，或口口聲聲說假章是彭蓋的，為了要救柯，把責任甩給彭，這對彭哪裡公平？把責任甩給彭的不就是民眾黨嗎？這真的是非常殘忍的政治操作。

吳思瑤也呼籲，任何司法案件請尊重檢調獨立公正辦案，昨天民眾黨又率領民眾去衝司法機關，這就是違法、防礙司法，這就是用民粹來施壓司法，要再次強調，任何司法個案都不要再做政治操作。

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