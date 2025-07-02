國民黨團聲援彭振聲　嗆司法淪執政黨政治報復工具

▲國民黨團召開「聲援彭振聲 停止司法追殺迫害」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台北地方法院1日上午繼續審理京華城案，台北市前副市長彭振聲準備開庭前，接到妻子墜樓身亡消息，瞬間情緒崩潰，當場哭喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」。為此，國民黨團召開記者會，全力聲援彭振聲，同時譴責司法不斷地逼迫，痛斥現在的司法，已經淪為執政黨政治報復的工具。

國民黨團強調，司法是保護人民，不是去脅迫、逼迫人民低頭，不可以傷害人民，法律講究證據，絕對不能押人取供。台灣司法更不能成為獨裁者整肅異己的工具。國民黨團呼籲國人，看清楚現在的司法，哪些人已經淪為執政黨的鷹犬，政治報復工具，大家一定要在7月26日站出來，投下不同意罷免票，不能讓國會淪為一黨專政，讓國會繼續發揮監督執政黨的力量。

書記長王育敏非常沉痛地表示，昨天傳出不幸的訊息，國人看到令人心碎的一幕，彭振聲的太太長期遭到司法逼迫，最後選擇輕生。國人也看到彭振聲在法庭上撕心裂肺地哭喊「國家怎麼變成這樣！檢察官良心在哪裡？」這兩句話打醒了國人，我們都不禁要問，「國家怎麼變成這個樣子？」司法應該是保護人民，但現在的司法怎麼變成是政治報復、整肅異己的工具？現在的司法，怎麼會把人逼上絕路？台灣司法為何會淪落至此？這樣的悲劇，還要再發生嗎？

王育敏表示，近期，國人看到北檢的動作，幾乎都是押人取供，且在證據力不足的情況下，一再提起延押，包括前台北市長柯文哲等人。司法辦案本該講求證據，在證據力不足的情況下，一再祭出延押、押人取供，難道不是在侵害人權？王育敏說，由衷希望台灣不要再發生這樣的悲劇。

王育敏要問，在近幾個月，司法啟動大搜捕、大羈押，甚至一再延押，是受了誰的指令？國家機器為何淪喪至此？如果台灣司法變成整肅異己的工具，那麼將逐步走向獨裁！王育敏要請問台灣民眾，「你同意台灣司法淪為整肅異己工具，邁向獨裁嗎？」

王育敏表示，台灣的民主自由，好不容易走到今天，國人享有百分百的言論自由，可以安心在這片土地上生活。但是從去年賴清德總統上任以後，台灣整個氛圍都不對，他開始動用司法，讓每一個人生活得不安心，老百姓永遠不知道檢察官何時會來敲門進行大搜查，在證據力不足情況下羈押、延押。

王育敏呼籲國人，如果你看不下去，不願意司法淪喪，不願意看到再有更多人被司法無端的追殺，不願意看到更多的悲劇出現，呼籲國人在7月26日一定要站出來，出來投下不同意罷免票。因為現在唯一能夠監督民進黨政府的是國會，一旦立法院淪為一大獨大後，民進黨將為所欲為，司法成為政治報復的情況，一定會越來越嚴重。如果民眾認為司法應該被導正，一定出來投下不同意罷免票，讓在野黨在國會過半數，才能發揮監督制衡的力量，絕對不要讓台灣退回到一黨專政、專制的時代，絕對不能讓台灣走向獨裁。

副書記長翁曉玲表示，令人痛心看到，一位不忍自己的先生長期受到司法壓迫，最後選擇以輕生的太太，用以死明志的方式抗議司法不公。難道台灣司法已經成為國家暴力的工具嗎？檢調濫權起訴、押人取供的作法，難道不是一種施暴行為？台灣自詡為民主法治國家，在司法實務中，檢察官濫權起訴、押人取供的現象卻屢見不鮮，不僅侵害犯罪嫌疑人基本人權，更對當事人的社交生活、家庭關係，進行毀滅式攻擊。

翁曉玲指出，以柯文哲京華城案為例，他遭羈押超過九個月，檢方長期沒有具體起訴進展，持續限制人身自由，已經引起國人廣泛的質疑。再看看近期檢調對罷綠委的團體，大舉搜查國民黨各縣市黨部，羈押相關專職黨工，這些都是違反常理。

在實務上，涉及偽造文書案件，檢調幾乎不會進行大規模的搜索，甚至羈押。翁曉玲說，但在這次針對罷綠團體和個人，違反常理進行大規模搜索、調查甚至羈押，突顯出檢察官選擇性辦案，濫權偵查搜索的做法，全都看在國人眼裡，逐步侵蝕國人對司法的信賴。

翁曉玲認為，不合理的搜索調查和長時間羈押，等同於未審先判，這可能會造成犯罪嫌疑人精神崩潰，社會關係斷裂，對家庭而言，將是一場無止盡的羞辱和煎熬，這些司法手段與文明法治社會所主張的「無罪推定」原則背道而馳。根據《刑法》第125條規定，對濫權追訴、枉法裁判的司法官，是可以依法追究刑責。

翁曉玲指出，在台灣過去幾十年來，很少聽到有司法官被究責，讓濫權追訴、枉法裁判的刑責形同具文， 導致司法人員為所欲為、毫無懼色。而法官在審查羈押過程也流於形式，幾乎對檢方意見照單全收，駁回聲請羈押或搜索的比例相當的低。法檢一體的現象，使得法官不再是人民的保障，成為國家機器的一環，犯罪嫌疑人再也無法伸張人權。

翁曉玲最後強調，制度的沉默和監督的失能，會讓更多無辜者血淚滿面，司法會變成國家暴力合法的外衣。再次呼籲司法檢調，不要淪為民進黨的鷹犬。



