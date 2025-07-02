陳佩琪悲嘆「該跳樓的是我」！名作家嗨喊拍手慶祝：不服來辯

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嗆陳佩琪「死了拍手慶祝」！名作家吳祥輝道歉完再酸：不服來辯

▲▼彭振聲妻子輕生亡，陳佩琪現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▲彭振聲妻子輕生亡，陳佩琪現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

記者閔文昱／綜合報導

前台北市副市長彭振聲的妻子於7月1日墜樓身亡，消息一出震驚各界，前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪隨後也悲痛表示，「該跳樓的是我」，引發輿論同情與支持者聲援。不料，知名作家吳祥輝2日凌晨在臉書發文稱，「如果墜樓的是陳佩琪，我馬上用力拍拍手擺桌慶祝」，激烈言詞引起譁然。對此，吳祥輝也發聲回應了。

吳祥輝在貼文中稱，對於彭太太並不了解，因此不予評論，但若事件主角是陳佩琪，「我馬上用力拍拍手、擺桌慶祝，恭喜台灣社會少了一個大壞人大害蟲」。此言論一出，隨即引來民眾黨立委陳昭姿強烈不滿，她先用私人帳號留言批評吳，但留言遭刪除並被封鎖，陳昭姿隨後改用公開帳號發聲痛批，「可惡到不像人類。」

陳昭姿表示，吳祥輝當年自稱「拒絕聯考的小子」，如今卻言語惡毒、不近人情，「我懷疑你是因為事先知道聯考已經拒絕了你，太抬高自己的身價。」她也直言，這些惡毒的言語終將回報在他自己身上，「你躲得過聯考，終究躲不過老天的考驗。」

對於爭議延燒，吳祥輝稍晚再度發文回應，坦言，「我深知公共言論影響甚廣，不該以任何形式對生命與死亡的議題輕率評論。在此向所有『誠懇的人』致歉。但不包括任何一個民眾黨的附從。」不過他也提到，陳佩琪去年9月曾「帶風向」讓彭振聲出面幫柯文哲頂罪，在他眼中「就是害蟲、毒瘤、大壞人」，更嗆聲「如果不服，請民眾黨出來辯論！」

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