　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3號颱風木恩「24小時內」生成　日氣象廳預估路徑曝

▲▼3號颱風木恩最快「24小時內」生成　日氣象廳預估路徑曝。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲3號颱風木恩最快24小時內生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳2日發布最新預報，目前位於小笠原近海的熱帶性低氣壓正在持續發展，預計24小時內將增強為今年第3號颱風「木恩」，呼籲當地民眾提高警覺，留意未來幾天的風雨變化。

根據TBS報導，日本氣象廳數據顯示，位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓截至2日上午9時，正以時速約15公里朝北北西方向移動，中心氣壓為1006百帕，中心最大風速為每秒15公尺，最大瞬間風速達每秒23公尺。

氣象廳指出，若發展順利，最快將在3日上午生成今年第3號颱風「木恩」（Mun，密克羅尼西亞提供，雅浦語意為6月），屆時中心位置將位於父島東方約310公里處，氣壓降至1000百帕，最大風速也將增強至每秒18公尺。

進一步預測顯示，該熱帶低壓將在4日上午逼近小笠原近海，中心氣壓可能進一步降至996百帕，最大風速每秒達20公尺，瞬間陣風甚至可達30公尺。

由於系統接近，小笠原諸島一帶的大氣條件轉趨不穩，氣象廳也提醒，當地從今（2日）起恐出現較強降雨，請民眾留意天氣變化，做好防颱準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「7月大災難」嚇跑華人遊客！赴日航班減班　日本氣象台出面闢謠
不是老柯神預言！為何2藍委罷免案823投票？　中選會曝理由
青島保時捷美女業務「又拿下銷冠」　她喜稱：半年賣出破百輛
最美檢察官46歲了！生日當天排解剖　法醫1動作他笑了
老闆突宣布「7月4日全體放假」　原因驚呆：好荒謬
馬文君、游顥罷免案成立！　8/23投票綁公投
騙12長者3.7億...還害死1人！少東300萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3號颱風木恩「24小時內」生成　日氣象廳預估路徑曝

2中國男在美被捕起訴！　「收買國安情資」涉間諜行動

26歲女師和16歲學生發生性關係　「自己和同事炫耀」被起訴

鹿兒島震不停！當地居民「每天睡不好」　村長曝：必要時啟動撤離

「7月大災難」嚇跑華人遊客！赴日航班減班　日本氣象台出面闢謠

熱浪35度高溫！　西班牙2歲童被父「忘車內6小時」慘死

「海嘯」直衝眼前？葡萄牙沙灘上演末日場景　專家解釋了

才新婚「睪丸被踢破」　日足球員樂觀：還剩1.6顆蛋

封鎖荷莫茲海峽？　美情報曝伊朗「悄裝水雷」恐斷全球能源命脈

7/9關稅大限逼近！　白宮傳「縮減談判規模」急止血

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

3號颱風木恩「24小時內」生成　日氣象廳預估路徑曝

2中國男在美被捕起訴！　「收買國安情資」涉間諜行動

26歲女師和16歲學生發生性關係　「自己和同事炫耀」被起訴

鹿兒島震不停！當地居民「每天睡不好」　村長曝：必要時啟動撤離

「7月大災難」嚇跑華人遊客！赴日航班減班　日本氣象台出面闢謠

熱浪35度高溫！　西班牙2歲童被父「忘車內6小時」慘死

「海嘯」直衝眼前？葡萄牙沙灘上演末日場景　專家解釋了

才新婚「睪丸被踢破」　日足球員樂觀：還剩1.6顆蛋

封鎖荷莫茲海峽？　美情報曝伊朗「悄裝水雷」恐斷全球能源命脈

7/9關稅大限逼近！　白宮傳「縮減談判規模」急止血

賴第四講談國防 國台辦嗆：「毀台邪路」上一條道走到黑

藍委送吐司炊粉、大罵同意罷免者是垃圾　綠批囂張跋扈、無視民意

7月49檔公布除息債券ETF　5檔年化配息率破7%

工程行老闆欠稅3千多萬遭管收3個月　12筆土地拍賣只追回1萬

台東預拌車翻落山谷！水泥料、油外漏現場畫面曝　駕駛一度受困

美國輕量Shark無線吸塵器登台　1.5公斤機身配美型設計搶市

3年前「金曲魔咒」應驗！只有她沒得獎 9m88脫口暫離台灣：老娘很強

不是老柯神預言！為何2藍委罷免案823投票？　中選會全說了

建商開降價第一槍？　顏炳立：賠錢的生意沒人做

2025全球商機鏈結總動員　貿協攜業者達成逾1700萬美元拉美商機

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

國際熱門新聞

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

７/５倒數！　回顧歷年沒成真的末日預言

愛妻半夜消失！工程師下樓撞見「她車內全裸」

即／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發避難命令

川普揚言「遣返」馬斯克　想讓DOGE反咬特斯拉

川普酸「補助仔」考慮驅逐出境！　馬斯克氣炸：是時候組新政黨了

日本搭機新規　7／8起行動電源禁放頭頂

美股漲逾400點　特斯拉重挫逾5％

即／鹿兒島規模5.1地震　10天狂搖850次

大而美法案通過　川普：將迎來爆炸性經濟成長

美參院表決大又美法案　51：50闖關成功

日本防災計畫　大地震29萬人死減八成

快訊／川普：以色列同意「必要條件」加薩停火60天

更多熱門

相關新聞

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

日本漫畫家竜樹諒曾在作品《我所看見的未來》預言，日本將於2025年7月5日發生大地震，引發不少人恐慌。而一名網友驚呼，友人公司宣布7月4日放假一天，老闆要大家好好待在家裡陪家人，並喊話希望下周還能見面。文章引來5萬多人熱議，「要如何不經意的讓我老闆看到」、「我們公司也放假」。

鹿兒島震不停　當地村長：必要時啟動撤離

鹿兒島震不停　當地村長：必要時啟動撤離

「7月大災難」嚇跑華人遊客　日本氣象台闢謠

「7月大災難」嚇跑華人遊客　日本氣象台闢謠

颱風最快1天內生成　周六又有熱帶系統影響台灣

颱風最快1天內生成　周六又有熱帶系統影響台灣

涉嫌參與戒嚴決策？特檢傳喚韓悳洙

涉嫌參與戒嚴決策？特檢傳喚韓悳洙

關鍵字：

颱風日本日韓要聞木恩

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲

鄧佳華「模特兒女友」IG有陪酒片　網友覺得眼熟

仙塔律師遭爆出沒飯局　同業評價兩極

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面