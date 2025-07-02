3號颱風木恩「24小時內」生成　日氣象廳預估路徑曝

▲3號颱風木恩最快24小時內生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳2日發布最新預報，目前位於小笠原近海的熱帶性低氣壓正在持續發展，預計24小時內將增強為今年第3號颱風「木恩」，呼籲當地民眾提高警覺，留意未來幾天的風雨變化。

根據TBS報導，日本氣象廳數據顯示，位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓截至2日上午9時，正以時速約15公里朝北北西方向移動，中心氣壓為1006百帕，中心最大風速為每秒15公尺，最大瞬間風速達每秒23公尺。

氣象廳指出，若發展順利，最快將在3日上午生成今年第3號颱風「木恩」（Mun，密克羅尼西亞提供，雅浦語意為6月），屆時中心位置將位於父島東方約310公里處，氣壓降至1000百帕，最大風速也將增強至每秒18公尺。

進一步預測顯示，該熱帶低壓將在4日上午逼近小笠原近海，中心氣壓可能進一步降至996百帕，最大風速每秒達20公尺，瞬間陣風甚至可達30公尺。

由於系統接近，小笠原諸島一帶的大氣條件轉趨不穩，氣象廳也提醒，當地從今（2日）起恐出現較強降雨，請民眾留意天氣變化，做好防颱準備。