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老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬人！他傻：好荒謬

▲▼ 。（圖／ssssshikamaru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲老闆宣布7月4日休假，要員工在家好好陪伴家人。（圖／ssssshikamaru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

日本漫畫家竜樹諒曾在作品《我所看見的未來》預言，日本將於2025年7月5日發生大地震，引發不少人恐慌。而一名網友驚呼，友人公司宣布7月4日放假一天，老闆要大家好好待在家裡陪家人，並喊話希望下周還能見面。文章引來5萬多人熱議，「要如何不經意的讓我老闆看到」、「我們公司也放假」。

一名網友在Threads表示，友人傳訊來說，公司老闆昨日突然向同仁告知重要事情，稱7月5日會世界末日，因此宣布4日也就是周五不用上班，讓各位在家好好陪家人，公司直接淨空，「希望下禮拜還可以見面」。

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聞言，原PO也難以置信直呼「朋友的公司好荒謬，好喜歡哈哈哈哈。」就怕老闆只是口頭講講，友人事後還回報，7月4日真的放假一天，「老闆沒有畫大餅！」

該文章一出，引來5.8萬人熱議，「要如何不經意的讓我老闆看到」、「好好笑，這是另類的荒謬了」、「我老闆雖然沒有放假，但我自己給自己放了假」、「什麼公司，我想去投履歷了」、「我們公司說，為了確定大家還活著，7/6也要來上班喔」、「難怪我老闆今天提前發薪水給我，真是感動了」。

其他人也回應，「我們公司也放假，主管說錢賺再多沒命花有什麼用，因此跟老闆討論過了，禮拜五放假一天」、「我也決定店休一天，讓員工好好陪家人，希望下星期一還會再見面」。

事實上，《我所看見的未來完全版》是竜樹諒1999年7月出版的作品，根據竜樹諒的預言內容，這場大海嘯浪高是311大地震的3倍，日本列島1/3至1/4被吞沒，海水衝擊導致陸地隆起，香港、台灣、菲律賓都相連成一片陸地，災難規模遠超南海海槽大地震的預測。不過，漫畫作者竜樹諒本人也曾出面呼籲，大家應該理性看待資訊，防災意識固然重要，但切勿被謠言過度影響。

對此，社會學家古市憲寿引述多項科學理論指出，預言情景發生機率極低。從地球科學角度分析，香港、台灣、菲律賓因為一次地震而相連在一起，也不太可能發生。311大地震引起的海底隆起最高高度為7公尺，如果要讓台灣和菲律賓連起來，地殼必須抬升數千公尺，這種規模的變動，恐怕要耗費數百萬至數千萬年。若真的在短時間內發生，肯定也是巨大隕石撞擊，導致海水汽化、地貌劇變的世界末日等級災難，就算逃離日本也沒用。

總而言之，從科學角度檢驗，這項「預言」內容幾乎不可能成真。日本原本就處於地震頻繁的環太平洋火山帶，與其被荒誕預言嚇壞，不如做好實際防災準備，才更有意義。

※本文獲得原PO授權。

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