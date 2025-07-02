鹿兒島震不停！當地居民「每天睡不好」　村長曝：必要時啟動撤離

記者張方瑀／綜合報導

日本鹿兒島縣吐噶喇群島地區自6月下旬起地震不斷，累積超過800次震動。當地時間2日凌晨4時32分，再度發生規模5.1地震。目前雖未傳出災情，但當地村民日夜難安，精神壓力逐漸累積，村方也著手研擬心理支援對策，若情況不得已時，將考慮宣布撤離。

根據《鹿兒島讀賣電視台》報導，日本氣象廳統計數據顯示，自6月21日以來，吐噶喇群島周邊已發生847次震度1以上的地震，包括多起震度4至5弱的劇烈搖晃，地震活動明顯尚未平息。

▲日鹿兒島縣當地時間2日凌晨4時32分，再度發生規模5.1地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）



十島村公所指出，6月30日當地也出現震度5弱的地震，村長久保源一郎當時正值下班返家途中，收到地震警報後立即回報狀況。久保村長受訪時坦言，「震度5是令人緊張的數字，但居民平安、也未傳出災情，因此暫時放心。」

地震發生後，村方緊急成立災害警戒本部蒐集資訊，並於1日上午9時解除。根據當地居民回憶，地震搖晃形式異常激烈，「先是強烈的垂直震動往上衝，接著是左右搖晃，最後還有種被旋轉、甩動的感覺，真的很可怕。」

針對是否可能再度啟動島外避難機制，久保村長受訪時回應，目前並未收到居民要求撤離的聲音，也尚未進入討論階段。

久保村長表示，「那（撤離）是最壞情況時才會考慮的作法。只有當真正發生災害，無法再在島上停留時，才會啟動相關機制。雖然以前有類似經驗，因此未來得納入考量，但目前針對這次的群發地震，尚未進入那樣的討論階段。」

資料顯示，2021年12月惡石島曾發生震度5強的強震，當時有12戶共30人撤離至鹿兒島市與龍美市的避難設施。惡石島雖自6月22日起設置避難所，但至今尚無人前往避難，也未收到希望撤離島外的聲音，因此村方仍維持觀察階段。

另一方面，村方也意識到持續的地震活動可能對居民心理造成壓力，有人坦言「每天都睡不好」、「擔心什麼時候還會震」，精神壓力已開始浮現。

對此，村方也透露，已考慮派遣保健師赴島，協助進行心理健康支援。護理人員建議，居民若因緊張導致失眠，應嘗試把握時間休息，或透過簡單運動如廣播體操調節身心狀態。