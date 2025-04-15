駕車不開燈被查！兄弟報同1組身分證字號　通緝犯哥哥露餡

▲桃園市大園警方昨晚在觀音區大觀路巡邏時，發現轎車未開車燈上前盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園警方昨（14）日深夜在觀音區大觀路上巡邏時，發現對向轎車未開車燈因此示意停車受檢，車上駕駛董姓男子神色慌張，員警詢問個資時他雖快速報出身分個資，但後座的弟弟竟報出一模一樣的身分證字號，警方仔細詢問，董才說出自己身分證字號，員警查出是侵占通緝犯，帶回偵訊後依侵占通緝犯押解至桃園地檢署歸案。

大園警方指出，24歲的董姓男子昨天深夜駕車搭載弟弟外出，途中因未開車燈被巡邏員警攔查，董男神情慌張，但很流利報身分證字號等個資，員警盤查後座弟弟時，竟然也報出自己身分證號，由於2人身分證字號完全相同，當場戳破駕駛董男謊言，董男才坦承說出自己的身分證字號，員警隨即透過小電腦查出是一名侵占通緝犯，偵訊後將他解送桃園地檢歸案。

▲警方路檢時，盤查未開車燈駕駛，結果兄弟倆報出相同個資，員警查出哥哥原來是侵占通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方強調，警方為打擊黑幫組織暴力犯罪、淨化轄區治安、防制街頭暴力，近期執行「雷霆除暴」專案勤務，針對轄內旅賓館、電子遊藝場、KTV等特種場所，進行密集性臨檢查察，並加強巡邏路檢攔查，取締惡性交通違規，藉此遏止不法情事，這對兄弟外出正巧被巡邏員警攔查，被通緝的哥哥自然難逃法網查緝，全案依法押解至桃園地檢署歸案。