桃園蘆竹誠聖宮關公文化節活動登場　歡迎鄉親逗陣祈福做公益

▲桃園市蘆竹區誠聖宮即日起舉辦2025關公文化節系列活動，主委劉勝全與區公所、里長等民代歡迎信眾一起祈福做公益。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹誠聖宮即日起至7/18舉辦「2025關公文化節」系列活動，主委劉勝全今天在開幕記者會上指出，誠聖宮以關公有愛為名做公益、鼓勵興學、提升防災知識、讓社會更安全祥和，活動即日起持續至7月18日，內容多元並結合宗教文化、公益關懷、防災教育與親子同樂，邀請信眾共襄盛舉，為社會注入更多正能量。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮即日起舉辦2025關公文化節系列活動，主委劉勝全說明活動內容。（圖／記者沈繼昌攝）

劉勝全表示，今年關公文化節系列活動已於昨天登場是「天眖日開天門補運補財庫祭改祈福法會」，天眖日是玉皇大帝開啟天門巡視人間好日子，每年只有1次，請求上天賜福、求財、補運、赦罪、祈求健康順利，切莫錯過天眖日是絕佳吉日。此外，國曆7月9日（農曆六月十五日）半年節，吃湯圓，象徵今年已屆一年一半之意，除感謝神明庇佑，也為信眾祈求下半度平安順遂、補財強運的絕佳吉日。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮即日起舉辦2025關公文化節系列活動，邀請北港朝天宮冠軍真人藝閣攜手忍者龜小巴等現場演出。（圖／記者沈繼昌攝）

國曆7月12日（農曆六月十八日）星期六下午2時舉辦「神禧夜巡遶境」，廟方邀請北港朝天宮冠軍真人藝閣攜手忍者龜小巴、毛怪小巴、猩猩小巴壓軸登場，超越傳統顛覆想像，越夜越美麗，歡迎信徒在遶境路線上置備香案迎接各路神尊祝福；國曆7月13日（農曆六月十九日）星期日關公有愛公益市集，自下午3時起開賣，100元愛心款可換200元公益園遊券，享受美食兼做愛心，現場還有關公親子學堂與地震專家、滅火小尖兵最適合親子來體驗。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮即日起舉辦2025關公文化節系列活動登場，今天頒贈國中會考5A10+滿級分學生慈文國中葉劉旂，獲頒10萬元獎助學金。（圖／記者沈繼昌攝）

廟方也特別針對國中會考獎學金頒獎，誠聖宮五文昌帝君「文昌帝君、關聖帝君（文衡帝君）、孚佑帝君、朱衣神君、魁斗星君」靈驗非常，庇佑學子考取好成績，值得一提的是，今年申請誠聖宮獎學金中5A10+滿級分學生有5人，總計發出上百萬獎助學金，其中慈文國中應屆畢業生葉劉旂國中會考獲得5A10+好成績，誠聖宮特別頒贈10萬元獎學金鼓勵。

此外，7/14至7/17還有酬神謝戲、文化藝術推廣、祈福點燈、祝壽；7/18（農6/24）上午10時許關聖帝君聖誕團拜大典、關聖帝君聖誕誦經禮讚，梨園大戲等重點節目。

劉勝全強調，每年在關聖帝君誕辰日子，都會以做公益方式來祝壽，歡迎十方信眾共襄盛舉，更歡迎信眾來參香點燈保平安，讓愛心傳遞。更多活動詳情可至誠聖宮臉書查詢，或電洽（03）354－2686將有專人解說。