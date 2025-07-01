驚悚片！減速禮讓救護車...慘被貨車衝飛　騎士翻滾多圈全身傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子今（1）日上午騎車行經蘆竹區文中路時，減速禮讓救護車，不料卻慘遭後方小貨車高速猛撞，滾了好幾圈才停下，整個驚悚畫面都被監視器拍下，林姓女騎士身上多處擦挫傷勢，經救護人員包紮傷口送醫急救，所幸意識清楚並無生命危險，至於肇事原因正由蘆竹警方調查釐清。

▲桃園市林姓女子今天上午騎車經過蘆竹區文中路時，因減速禮讓救護車先行，結果慘遭後方小貨車撞上摔車，圖為現場照片。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市林姓女子今天上午騎車經過蘆竹區文中路時，因禮讓救護車減速慘遭後方小貨車撞飛，警方到場處理。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方指出，這起事故發生在今天上午9時許，59歲的林姓女子騎乘機車，行經蘆竹區文中路、龍壽街口處時，發現後方有救護車要通過，於是刻意減速禮讓，未料，後方由64歲孫姓男子駕駛小貨車，沒有煞車直接高速猛撞，林姓女騎士當場被撞飛滾了好幾圈才停下，在路口等紅燈的汽機車駕駛與路人嚇了一跳，小貨車擋風玻璃也整個碎裂，可見撞擊力量之大。

▲桃園市林姓女子今天上午騎車經過蘆竹區文中路時，因禮讓救護車減速慘遭後方小貨車撞飛，小貨車擋風玻璃因撞擊碎裂。（圖／蘆竹警方提供）

桃園市中路消防分隊據報後到場立即幫林女清洗傷口、包紮止血，林女左眼血腫且有3公分撕裂傷，右膝、左手指多處擦挫傷勢，所幸意識清楚，並無生命危險，後續送至中壢天晟醫院救治，至於肇事原因仍由蘆竹警方調查釐清。

蘆竹警方呼籲，用路人行經路口處應提高警覺並減速慢行，注意前方狀況，並依規定禮讓救護車，以維護道路交通安全。