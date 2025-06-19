幫友討5千元「束帶捆手腳」囚禁　桃園18歲狠女這下慘了

▲桃園市謝姓女子於今年2月間，將張男以束帶綑綁其手腳防止脫逃，張男趁機掙脫逃離向員警報案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓女子受友人之託，向張姓男子催討5000元債務，今年2月間，2人相約討論債務清償，張男聲稱無力償還，但願意與謝女一起打工後將工資抵付，未料謝女卻將張男帶回大園區租屋處，以束帶綑綁其手腳防止逃跑，剝奪其行動自由，張男卻趁機掙脫逃逸後向巡邏員警報案提告。桃園地檢署調查時，謝女坦承犯行，檢方偵結依私行拘禁罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，年僅18歲的謝姓女子今年初受友人委託向張姓男子催討積欠5000元債務，今年2月6日清晨5時許，謝女與張男相約在蘆竹區海山路某處討論債務清償問題，張男坦承無力償還，但願意與謝女一起打工，再將日領工資繳付謝女清償債務。

當日謝女與張男一起回到大園區租屋處，但謝女卻以束帶捆綁張男手腳，以防止其脫逃，剝奪張男行動自由，張男被拘禁約3小時後，趁謝女未注意時自行掙脫束帶後逃離現場，同日上午10時許，張男碰見大園警方巡邏員警向員警報案，員警詢問張男原委得知遭謝女以束帶捆綁犯行後，循線拘捕謝女到案。

桃檢複訊時，謝女坦承犯行不諱，警方並提供束帶與現場監視畫面佐證，檢方偵結依私行拘禁罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。