路邊停車疑遭縱火「燒成廢鐵」超慘畫面曝　車主PO網求目擊者

▲桃園市大園區和平西路一段昨天凌晨停放路邊休旅車發生火燒車事件，大園消防人員到場灌救。（圖／大園消防分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區和平西路一段昨（2）日凌晨發生火燒車事故，一輛停放路邊的休旅車突然竄出大火，車主發現後向警方、消防求助，消防人員趕抵後雖在10分鐘內撲滅火勢，但整輛休旅車已燒成廢鐵。受害車主懷疑遭人蓄意縱火，網路PO文請求目擊者提供行車紀錄器畫面，大園警方今（3）日指出，警方經調閱周邊監視器，發現車輛起火時有可疑人士在附近徘徊，已掌握特定對象積極查緝到案。

▲桃園市大園區和平西路一段昨天凌晨停放路邊休旅車發生火燒車事件，大園警方與消防人員到場處理，休旅車已燒成廢鐵。（圖／大園警方提供）

桃園市消防局勤務中心於昨天凌晨03時53分接獲通報，大園區和平西路一段附近路邊停車發生火燒車事故，第三大隊大園分隊立即派出3輛消防車、1輛救護車與9名消防人員到場處理，一輛紅色休旅車起火燃燒，火勢在10分鐘內被撲滅，但整輛休旅車幾乎被燒成廢鐵，現場無人受困受傷，燃燒面積約2平方公尺，起火原因將由火調科人員鑑識釐清。

受害車主事後透過社群軟體Thread上傳「6/2凌晨3:00-4:00我家的車被蓄意縱火，有人在這個時間點經過大園區農會和平辦事處對面（溪海國小附近）的嗎？由於監視器都很遠不確定能不能錄到，所以希望有人可以提供行車記錄器，照片尾圖的石頭是在車子裡找到的」，網友則留言「這是什麼深仇大恨要這樣縱火…」。

▲桃園市大園區和平西路一段昨天凌晨停放路邊自小客車發生火燒車事件，消防人員撲滅火勢，休旅車仍燒成廢鐵。（圖／大園警方提供）

大園警方表示，警方於昨天凌晨3時許接獲119轉報，在和平西路一段482巷內，有車輛無故起火案件，警方經調閱周邊監視器，發現車輛起火時有一名可疑人士在附近徘徊，警方已掌握特定對象，持續積極查緝到案。