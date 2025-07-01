傳幽靈連署！4縣市國民黨黨部遭搜索　桃園書記長李世俊被帶走

▲屏東地檢署今天針對民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案發動搜索，桃園市黨部書記長李世俊也被帶走。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

屏東地檢署今（1）日上午針對民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案，疑似出現幽靈連署展開調查，搜索包括桃園等四縣市國民黨黨部，其中桃園市黨部書記長李世俊也被帶至桃園市調處訊問。對此，市黨部主委黃敏恭下午受訪時證實此事，表示還不清楚事情原委，應該是以證人身分接受訊問，尊重並配合司法調查，強調此案應與市黨部無關。

據指出，屏東地檢署針對藍營發動罷免民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案，連署階段疑似出現死亡連署與非原住民身分等情形展開調查，今天上午同步發動搜索花蓮、台東、南投、桃園等4縣市國民黨黨部，其中國民黨桃園市黨部書記長李世俊，也被桃園市調處人員帶至桃園市調處訊問。

對此，市黨部主委黃敏恭今天下午受訪時證實確有此事，但表示不了解相關事情細節原委，僅表示尊重並配合司法調查，更認為此事應與市黨部無關，書記長李世俊應該是以證人身分接受偵訊。

此外，藍營基層人士認為，桃園市黨部上午被屏東地檢派別外站調查處搜索2個多小時，書記長李世俊被帶至桃園市調查處訊問，質疑司法體系到處伸手偵辦藍營黨部人士，「真的無法無天、無事生非」。

桃檢表示，檢方並不清楚屏檢發動搜索情事，至於在桃園市調處偵訊之事，應該只是借場地就近訊問，最後還是應該由屏檢指揮偵辦。