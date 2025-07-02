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獨家／拍桌飆罵！桃園「優良」殯葬業者火葬場失控嗆公務員　全場傻眼

▲▼ 。（圖／桃園火葬場提供）

▲爆氣拍桌飆罵！桃園「優良」殯葬業者火葬場失控嗆公務員 。（圖／桃園火葬場提供）

記者王威智／採訪報導

桃園火葬場驚傳衝突戲碼！1日下午一名殯葬業者疑不滿遭查資料不齊，竟在公堂之中情緒失控，當眾拍桌咆哮、飆罵承辦公職人員，激烈字眼、粗暴語句連珠炮發，震懾整個服務廳。更令人錯愕的是，涉事男子隸屬的明維禮儀公司，過去竟還是市府認證的「評鑑優良業者」，如今卻因爆氣失控捲入妨害公務疑雲，案件已報警處理、全案調查中。

據了解，當日下午3時許，桃園火葬場一如往常辦理民眾排位事宜，身穿明維禮儀公司制服Polo衫的許姓男員工，陪同家屬至場內辦理手續。公職人員依法核對申請資料時，發現授權書及委任文件不齊，依法要求補件，並提醒不得逕自收費，以免誤導家屬。

原以為只是簡單行政流程，未料卻成導火線。該名許姓男子聞言後，情緒瞬間炸裂，當場用力拍桌、高聲咆哮：「整天找麻煩，就你最規矩」、「你什麼咖」、「他奶奶的」等不堪字句一一冒出，氣氛瞬間凝結。

「當時整個服務廳的人都愣住了，大家眼睜睜看著他拍桌大吼，誰都不敢出聲。」一名現場民眾目擊後心有餘悸。

據現場目擊者轉述，整起衝突持續約五分鐘，期間該男子怒氣不減，言語帶有羞辱與情緒威脅，甚至一度拍桌聲響貫穿整個服務空間。遭波及的承辦公職人員雖全程保持冷靜，仍試圖多次溝通安撫、強調「依法行政、非針對個人」，但對方依舊咆哮不休。

最終，為避免事態進一步失控，公職人員緊急通報上級並請求警方協助，事後也已親赴大園分局大園派出所備案，全案依程序進入調查。

至於當眾拍桌咆哮的業者「明維禮儀公司」，根據市府資料，曾在110至112年度，連續三年獲頒「桃園市殯葬業評鑑優良業者」，算是在地小有名氣的業者之一。有殯葬場內工作人員私下透露，「類似情緒霸凌在第一線其實不罕見，但多數基層同仁礙於取證困難或怕惹事，多半選擇隱忍。」

法律專家指出，若該名業者拍桌怒罵的情節屬實，恐涉及《刑法》第135條「妨害公務罪」、第305條「恐嚇罪」及第309條「公然侮辱罪」，最重可處3年以下有期徒刑或拘役；若被害人提告精神損害，也可能面臨民事求償。此外，根據《殯葬管理條例》若查證該業者違反或干擾公務流程，將依法開罰，情節重大者不排除撤銷合作資格或使用許可。

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