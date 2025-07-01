賴清德：中國目標稱霸西太平洋　台灣被併吞了也不會停止

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日發表「團結國家十講」的第四講，主題聚焦在「國防」。他在演說中指出，中國是企圖改變以規則為基礎的國際秩序，這是中國國家發展的目標，他要在西太平洋稱霸，「也就是說台灣被併吞了，中國不會停止，他只不過是更有力量去進行區域性的擴張」。

賴清德在演說中，列出中國歷年來的軍事國防預算。他說，可以看得出來這個是從2000年到今年，它的國防預算都在增加，「沒有說哪一個黨就比較少！」2000年到2008年是民進黨執政，2008年到2016年是國民黨執政，2016年到現在是民進黨執政，國民黨執政時，中國的軍事預算一樣增加，沒有在看台灣的哪一個政黨執政，每一年都在成長。

賴清德更指出，特別是在2008到2016年其中有幾年，中國的軍事預算增加是兩倍數，如果從2000年開始算，2025年已經破8000億，是20年前軍事預算的七倍以上，所以他要強調，即便是國民黨執政時期，中國的軍費是連續多年以兩倍的倍數成長，中國軍事費用提升，跟台灣任何一個政黨執政沒有關係。

另外，賴清德也拿出日軍統合幕僚監部的公開資訊表示，中國兩艘航空母艦近來的行動，威脅持續壓迫到區域和平，已經踏出第一島鏈了，也已經跨過第二島鏈和第三島鏈，「所以台灣受威脅，周邊的國家通通都受威脅」。

賴清德表示，中國是企圖改變以規則為基礎的國際秩序，所以一定要清楚了解，這是中國國家發展的目標，他要在西太平洋稱霸，要改變以規則為基礎的國際秩序，這個是他的目標，也就是說台灣被併吞了，中國不會停止，他只不過是更有力量去進行區域性的擴張。