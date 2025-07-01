賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日發表「團結國家十講」的第四講，主題聚焦在「國防」。他在演說中感嘆，在野黨先前在國會凍刪國防預算，讓國際社會誤解台灣沒有自我保衛的決心，今年國防預算被凍刪的總額是史上最高的，被刪84億，且一度被凍結899.4億元。

「很可惜，國防即國安，但立法院卻凍結國防預算，這實在很可惜！」賴清德在演說中感嘆地說，台灣海峽是全球五分之一海運貿易的重要通道，台海的和平穩定，牽動全球經濟及自由貿易體系，台灣安全是全世界的問題，台海和平穩定才符合國際利益。

因此，賴清德指出，周邊國家好比日本、韓國、菲律賓、北約都在增加軍事預算，「前總統蔡英文在增加，我當總統也增加！」不過，他說，在野黨先前在國會凍刪國防預算，讓國際社會誤解台灣沒有自我保衛的決心，今年國防預算被凍刪的總額是史上最高的，被刪除84億，且一度被凍結899.4億元。

另外，在無人機部分，賴清德也說，政府有在做，中科院要在嘉義民雄建立「無人機與航太產業園區」，為了無人機和航太產業設計的專屬園區。他認為，這個絕對有必要，不過很可惜，今年的預算審查，這個園區的預算被立法院凍結50%。

賴清德表示，凍刪國防預算並不是解凍就好，這會影響作業，也會影響國際。他說，許多國際友人都很關心台灣凍刪國防預算，是不是沒有守護自己的決心，這是一個錯誤的訊號，會大大影響台灣的國際形象，以及台灣自我防衛的決心。

最後，賴清德說，要透過實力，才能能夠達成真正的和平，對和平要有理想，和平無價、戰爭沒有贏家，但是和平絕對不是靠一紙協議，或是應侵略者的要求就能夠達到，不能夠有幻想，只能靠實力才能達到真正的和平。

賴清德用二次世界大戰的經驗說，二次大戰之前，當時的人們認為讓侵略者嚐到甜頭，侵略者就不會繼續，就可以得到和平，但結果不是這樣。他說，另外一個教訓是侵略必敗，所以曾經的被侵略者，更不該成為侵略者，危害大家習以為常的民主、自由與和平，台灣永遠不會主動發起戰爭，是要守護國家、守護區域和世界的現狀與和平。