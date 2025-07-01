賴清德批在野凍刪國防預算　朱立倫斥：明明是國民黨幫軍人加薪

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（1日）晚間發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。國民黨主席朱立倫對此批評，很遺憾賴總統一邊高談軍事安全，一邊卻持續誤導、攻擊在野黨，明明真正的支持，就是為軍人加薪、為基層爭取合理待遇，奉勸賴清德不要說一套做一套、成為假消息中心。

朱立倫說，當國民黨推出普發一萬，賴總統在演講中認為人民不需要一萬塊。國民黨推出軍人加薪，民進黨投票反對，難道也是認為軍人不需要這一筆加薪？

朱立倫強調，國民黨長年支持國防預算占GDP 3%的原則，這次通過法案為軍人調薪每人每月3萬元，鼓勵年輕人報考官校，強化部隊士氣與戰力，卻遭民進黨惡意抹黑，甚至考慮以違憲為由提出覆議。誰不挺青年軍人？誰讓國軍寒心？事實擺在眼前，誰真正挺國防，人民最清楚。

朱立倫說，今年國防預算高達4760億元，創歷史新高，立法院僅刪46.8億元，是2018年以來刪減最少的一次，比例僅約1%。少部分預算只是「凍結」，行政部門提出報告即可解凍。刪減部分，民進黨國防外交召委也支持；然而民進黨選擇拖延三個月，為大罷免煽風點火，「真正拖累國防的就是賴清德。」

朱立倫痛批，賴清德還再次抹黑前總統馬英九。馬政府任內，平均每年軍購金額高達到25.1億美元（約新台幣828億元），遠遠超過前總統陳水扁任內每年平均的10.5億美元（約新台幣346億元），創下近20年來金額最高的時期。這證明在國民黨執政下，和平的兩岸關係、堅定的台美友誼，與堅強的國防能力，完全並行不悖。

朱立倫說，國民黨立委縱使面對惡意罷免，也不會放棄制衡職責，力挺國軍、力挺國防；而針對賴清德荒腔走板，想走向獨裁，國民黨也絕不讓步。

朱立倫認為，賴政府操作緊張的兩岸關係，府內出現共諜製造脆弱的台美友誼，甚至縱容綠營立委阻擋軍人加薪，只會操作大罷免怪罪藍白，顯然賴清德才是削弱台灣安全的罪人。他奉勸賴清德不要說一套做一套；真正的支持，就是為軍人加薪、為基層爭取合理待遇。解決國軍缺兵問題，才是真正守護台灣安全的關鍵。