點評賴清德三講　邱毅：民進黨內部很多人求他別再講了

▲總統賴清德近日啟動「團結國家十講」計畫。（圖／總統府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

總統賴清德日前啟動「團結國家十講」後，內容掀起不少討論。對此，前立委邱毅表示，賴清德暴露了「草包、病態、狹隘、獨裁等扭曲心理」，「連民進黨內部都在議論，這會是一場大災難，很多人求他別再講了。」

邱毅點評賴清德目前的三講，認為第一講「扯了一大堆長毛象、金絲猴、左鎭人文化、南島語系、大坌坑文化等。賴原意是想証明台灣人的生態體系獨立於大陸，以此証明台獨的合理性。結果他的說法，反而証明台灣與大陸本為一家，系出同源，台獨說法果然是謬論。」

邱毅指出，「第二講，賴清德脫稿講出雜質說，並且惡狠狠的表示要去除雜質。後來他幕僚解釋雜質就是指不反共不護台的人。問題是賴清德自己提「兩岸併購說」，還說要大陸先提併購台灣的條件。左等右等，他看大陸不理睬他，還派洪奇昌做密使，去北京探大陸口風。」

▲前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）



邱毅再說，「第三講更糟，簡直是謊話連篇，胡說八道。他說1946年制定中華民國憲法時，台灣沒派代表參加。事實上，台灣派了18名代表參與制憲，帶隊的就是當時省諮議會議長林獻堂。他還創出「表決贏不一定是贏」的新規則，更引發出民主錯亂。民主政治的核心就是以「數人頭代替打破頭」，以表決來決定誰贏誰輸。如果表決結果不算數，那民主制度就崩潰了。」

邱毅表示，從目前的三講來看，賴清德是否定民主制度的，反民主思維應該早存在賴的內心深處，而去除雜質更暴露出賴的獨裁與法西斯心態，「更麻煩的是，他的無知、草包、偏執，把台灣搞的亂七八糟。偏偏他又是擁有最大權力的人，所以造成的禍害性更大。」

邱毅說，很多人拿賴清德跟蔡英文做比較，「正常人幾乎一致認定，他比蔡英文更不堪，更差勁，更好鬥，更加草包。他一直很憤怒美國佬為什麼看不起他，為什麼會出現「疑賴論」。『疑賴論』，其實真相就在這三場演講」。

最後，邱毅表示，他希望賴清德再多講一些，「把他的無知草包，偏執病態多多暴露出來。讓長期被洗腦的台灣年輕人知道。台灣最大的雜質，就是賴清德。可是誰去除掉這個雜質呢？」