賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日發表「團結國家十講」的第四講，主題聚焦在「國防」。其中，針對補助台電的議題，他也說明，是因為在COVID-19的期間油價上漲，政府要求不能上漲，因為上漲會帶動物價，但現在COVID-19已經過去，在那段時間虧損的應該要補給人家，「所以不補助台電1000億，他就會漲價」。

在野黨提出全民普發1萬元現金，他表示，如果每人都1萬塊錢，總共要花2300億，2300億只是每一個人花1萬塊；他認為，如果不補助台電1000億，台電就會漲價，「漲價的話，我不曉得1萬塊錢你們會用多久？」

賴清德在演說中表示，最近行政院有編一個4100億元的特別預算，是用歲計賸餘不是去舉債。他說，因為這幾年台灣的稅收還不錯，每一年歲出後，歲計結算有賸餘，所以行政院長卓榮泰用4100億要來支持產業、保護就業，還有照顧民生，再來則是強化國防韌性。

賴清德說，強化國防韌性是1500億，主要分三方面：強化國土防衛能量、強化台灣海域監偵，以及提升資通作業環境及設備。不過，他說，在野黨有不同的意見，在野黨提出的政策是要每一個人發1萬塊錢現金。

賴清德說，如果每人都1萬塊錢，總共要花2300億，他反問大家，2300億只是每一個人花1萬塊，但還是要花1500億來做國防韌性，另外再加200億，到1000億來補助台電，讓台電不要漲價。

賴清德表示，台電為什麼要補助，是因為在COVID-19的期間油價上漲，政府要求不能上漲，因為上漲會帶動物價，那台電是國營事業，有接受政府的要求，但現在COVID-19已經過去，在那段時間虧損的應該要補給人家。

賴清德說，所以不補助台電1000億，他就會漲價，「漲價的話，我不曉得1萬塊錢你們會用多久？所以大家想想看，我們 2300億 ，拿1500億來強化國防，剩下800億 ，我們額外再加200億，政府有錢願意編列來補助台電不會降價，穩住物價

」。