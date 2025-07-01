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獨／妻墜樓永別！彭振聲哽咽「這是政治操作」　嘆後悔來台北

記者黃宥寧／台北報導

前台北市副市長彭振聲今（1日）赴北院出庭，庭前卻突接獲妻子於高雄住處墜樓身亡的噩耗，當場情緒潰堤，法官隨即裁准解除其限制住居，讓他得以南下奔喪。搭乘高鐵南下的途中，彭眼眶泛紅低聲說，為了這場官司在台北租屋，但這根本是「政治操作，才會拖這麼久。」

彭振聲努力壓抑情緒地跟記者說，今早起床時，發現太太不在身邊，但她仍照常準備好早餐放在桌上。他以為一切如常，吃完後便出門前往北院，「沒想到，那竟是她留給我的最後一頓早餐。」

回憶前一晚，彭因情緒低落，對妻子抱怨了幾句，萬萬沒料到竟成2人最後的對話。他悲痛說：「我主持都市計畫委員會，是主委，我有什麼罪？我已經出庭30次了！」

他提到，自己服務公職40幾年，竟落得如此下場，感嘆「真是不值得」。他強調自己並非柯文哲的原班團隊，而是透過市府公開海選進入體系。「我從高雄來的，跟過10個市長，沒想到竟然會這樣子。」他說，當初決定北上時，高雄朋友就曾勸他別去，「台北太複雜」，如今回想，他低聲說：「我沒聽他們的話，是錯的，所以我對不起我太太。」

彭振聲也表示，「如果不是因為我自認為我是清白的，我在看守所就待不下去了。」對於是否遭遇不正訊問，他僅低調表示：「這部分給律師說，不然我又要被司法弄。」

他回憶，太太從年輕時便照顧中風的母親，一照顧就是42年，從未喊過一聲苦。他一度以為自己遭收押後，改由弟弟照顧母親，太太終於能稍作喘息，沒想到官司壓力反而讓她漸漸憂鬱。「她真的撐很久…最主要是，我們沒有做什麼壞事。」手機不斷跳出親友的慰問訊息，彭一條條看著，只回了一句：「被冤枉，讓太太受難…我真的很愧疚。」

現年74歲的彭振聲，是京華城案關鍵被告之一，曾任台北市都市計畫委員會主席及專案管理人，遭檢方依圖利罪起訴，法院裁定500萬元交保。去年12月交保當天，太太親自陪他北上辦保，一路相伴。這段期間，出庭、羈押、審訊，她始終不離不棄，如今，法院尚未宣判，人卻已不在。

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