暑期觀光人潮湧入！關山警啟動交通大執法　籲民眾守法護安全

▲關山警啟動交通大執法籲民眾守法護安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著暑假來臨，台東縣政府接連推出「最美星空」、「台灣國際熱氣球嘉年華」、「關山FUN遊趣」與「關山不簡單」等大型觀光活動，預估將吸引大量國內外遊客湧入，為縱谷地區注入觀光活力。然而人車流量激增，也為交通安全帶來嚴峻挑戰。

為維護暑期交通秩序及用路人安全，台東縣警察局關山分局自6月27日至29日展開為期三天的「交通大執法」專案，針對轄區事故熱點與高風險時段進行重點巡查與精準執法。執行重點包括酒駕、闖紅燈、未禮讓行人、超速及未繫安全帶等五大高風險違規行為，警方表示將採「零容忍」態度從嚴取締。

關山分局指出，交通大執法除提升執法密度，也同步強化交通安全宣導，盼提升民眾守法自覺。警方呼籲，駕駛人應自律遵守交通規則，勿因貪圖一時方便而心存僥倖，以免釀成意外；假日期間更應保持耐心，禮讓行人，共同維護友善、安全的行車環境。

警方也提醒，用路人應配合交通疏導措施，避免違規行為，不僅保障自身安全，也能提升整體道路秩序。面對接下來的觀光熱潮，警方將持續強化勤務能量，確保台東觀光品質與行車安全。

關山警分局強調，「交通安全無假期」，透過強力執法與全民配合，期盼打造平安順暢的行車環境，讓每位造訪台東的旅客都能「快樂出遊、平安返家」。