國1五股流道增設匝道進度超前　交長：北出口10月上旬通車

▲國1五股交流道增設北入及北出匝道，交通部長陳世凱前往視察。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為改善交通瓶頸路段，高公局正辦理「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」，交通部長陳世凱今前往視察，指出因工程進度超前4.44%，北出匝道部分，希望能在今(114)年10月上旬提前完工開放通車，將有效紓解國道1號北行出五股的分流交通，也能大幅改善新五路長期壅塞的情況。

交通部長陳世凱表示，新北市的五股與林口地區近年人口成長快速，交通需求也隨之增加，「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」增設北入北出匝道總經費36.82億元，其中包含用地費4.88億元，由地方分攤，以及交流道工程費31.94億元，由中央分攤，另外，搭配北上主線拓寬改善約6.4億，中央全額負擔，是中央與地方齊心合作，共同努力的重大交通建設。

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陳世凱指出，目前工程亦全面展開，整體施工進度已逾64.15%，超前約4.44%，期許高公局繼續努力，尤其北出匝道部分，希望能在今年10月上旬提前完工開放通車，工程完成後，往五股出口會拓寬成3車道、台64匝道拓寬成2車道，進一步提升服務容量，改善國道1號北部路段的整體服務水準。

▲國1五股交流道增設北入及北出匝道，北出口預計10月上旬通車。（圖／記者李姿慧攝）

高公局長趙興華則表示，國道1號五股交流道為五股、新莊及泰山地區主要交通軸線，且與台64線及台65線串聯，引入蘆洲、八里、三重、板橋及土城的部分車流，為大台北地區之主要路網，而該工程辦理之五股交流道進出及北上主線交織改善工程，可有效的解決進出交流道車輛交織問題，利用新設匝道進行車輛分流，除大幅提升國道運轉效率外，也紓緩地方道路壅塞之情況。

高公局表示，該工程完工後，可有效改善車流交織問題，使用新設北出匝道民眾即可與前往台65線車輛分流，續行前往新莊、泰山地區，而新設北入匝道則可由台65線續行國道1號北上，不需與平面車輛匯流，大幅提升本區運轉效能。