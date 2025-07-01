暖警送物資歐告衝出護主！腦麻男趴地緊抓狗腿　感人畫面曝

▲潮州警分局新埤所警員傅奕銘助蘭男，蘭男坐在地上拉住狗腿。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局新埤所警員傅奕銘日前訪查宣導時，得知蘭姓男子罹患腦性麻痺、生活困頓，主動協助媒合資源救助。期間愛犬因護主衝出，蘭男不顧自身不便，趴地緊抓狗腿防止傷人，場面令人動容。

潮州警分局新埤分駐所警員傅奕銘日前執行勤區入戶訪查宣導時，發現轄內63歲蘭姓男子自幼患有腦性麻痺，行動不便無法工作，日常生活仰賴兄長協助照顧。但藍的哥哥也因工作不穩定，家中經濟狀況困難，僅靠微薄收入勉強維生。經警方主動關懷與協助後，成功協調民間資源伸出援手，讓兄弟倆暫時度過生活難關。

傅員了解狀況後，立即通報轄內善心商家協助，主動募集白米、泡麵、罐頭等基本生活物資，親自送至蘭家，期盼能暫時紓困，讓他們感受到社會的溫暖與關懷。不料，蘭男飼養的黑狗看到警察來，以為是陌生人要欺負主人，立即衝出護主，飼主蘭姓男子急忙趴著抓住狗腿，場面令人動容。

潮州警分局表示，警察不僅肩負治安維護與交通安全任務，更主動關懷轄區內需要協助的弱勢民眾，未來也將持續串聯地方資源，落實社區警政，傳遞更多正面力量，讓社區更加有愛與溫度。