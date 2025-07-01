國民黨花蓮、台東、南投縣黨部遭搜索！多人被帶走調查

▲屏檢突襲國民黨台東總部。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、高堂堯、葉品辰／連線報導

屏東地檢署指揮廉政署與屏東縣調查站今（1）日上午7時30分許至國民黨花蓮縣黨部突襲搜索，帶走主任委員盧新榮，搜索原因疑似與大罷免幽靈連署有關。據悉，國民黨立委傅崐萁原定於今日上午9時30分在花蓮縣黨部旁舉辦反罷宣講活動，此次搜索的時機之巧合與目的，有待地檢署進一步說明。

另外，上午9時30分許，國民黨台東縣黨部也遭搜索，黨部執行長張成璇於中午11時30分許遭檢調帶走。據國民黨台東黨部總幹事陳文祥說明，檢調單位持搜索票調查，確與罷免案相關。

國民黨南投縣黨部上午8時40分也遭檢調突襲，根據縣黨部志工表示，檢調人員並非南投本地司法人員，涉及案件仍有待釐清，初步推測也與大罷免案有關。

▲▼國民黨南投縣黨部也遭搜索。（圖／記者高堂堯攝）

此次主導民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案的國民黨立委游顥辦公室執行長蔡宜助，傳出也被約談，檢調人員更是在他家中翻箱倒櫃，蔡質疑綠營此次大搜索手法十分粗糙。藍營地方人士強調，違法情事沒有做就是沒有做，就算被搜到死亡連署的資料，也懷疑是被綠營刻意操作栽贓。

國民黨南投縣黨部搜索行動稍早結束，總幹事葛典育（下圖，高堂堯攝）被帶走。檢調人員面對媒體詢問一語不發，黨部人員也在檢調離開後關上辦公室大門，未出面回應。