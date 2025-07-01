機車沒油深夜路邊刁車　屏東警自掏腰包買油助脫困

▲屏東警分局員警助鄭姓騎士順利返家。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局崇蘭派出所於深夜接獲鄭姓騎士求助機車因故障拋錨路旁，求助無門。員警陳泰融、莊浩生得知趕往現場協助，自費購油，助騎士順利返家，展現為民服務精神。

屏東警察分局崇蘭派出所警員陳泰融及莊浩生執行巡邏勤務，接獲報案機車拋錨停在路邊，需警方協助。



員警立即趕赴現場，鄭姓男子神情焦急地站在機車旁，頻頻撥打電話，經了解，鄭男沒注意到機車油料已耗盡，在返家途中突然熄火無法發動，親友的電話也都無人回應，無計可施之下，只好請求警察協助，所幸並未造成交通阻礙。

陳、莊二員見狀後，隨即驅車前往鄰近加油站，並自掏腰包購買汽油，協助鄭男發動車子，其對員警在深夜中仍願意主動伸出援手、甚至自費協助感到十分感動，連聲道謝，並表示「有警察真好！」。



分局長林明波表示，警察除了維護社會治安與交通安全，也肩負為民服務的使命，此次充分展現警察為民服務的熱忱與良善風範，實為警界表率。同時提醒民眾，車輛行駛前請務必檢查車輛狀況，如「五油」動力方向盤油、引擎機油、變速箱油、煞車油、汽油、「四燈」頭燈、方向燈、煞車燈、儀表板燈、「三水」水箱水、電瓶水、雨刷水等，以避免車輛拋錨，確保行車安全。