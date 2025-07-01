賣好友帳戶、盜刷繼父信用卡買金項鍊　男出獄當車手遭加重判

▲彰化男賣好友帳戶、盜刷繼父信用卡買金項鍊，當車手詐騙遭判刑（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名陳姓男子前科累累，將好友帳戶以5萬元賣給詐騙集團，盜刷繼父信用卡購買金項鍊7萬餘元，出獄後仍不思悔改，甚至加入詐騙集團當領款車手，騙走12餘萬元，最終遭法院依「幫助洗錢」、「行使偽造私文書」、「三人以上共同詐欺」，共判處3年徒刑、併科罰金，並沒收犯罪所得金項鍊及車手佣金3000元。

依據判決書內容，陳男過去因竊盜等案件被判刑7個月，於2023年11月出獄後，檢警查出他於2022年間以「一個帳戶5萬元」的代價，將鄭姓友人的郵局提款卡及密碼賣給詐騙集團。詐騙集團隨後假冒旅館業者，謊稱「刷卡重複扣款」，誘騙朱姓女子匯款共5.6萬元至該帳戶，款項隨即被轉走。朱女發現被騙後報警，警方循線追查，才發現陳男是幕後幫兇。

陳男因積欠友人6萬元、車行10幾萬元、銀行2萬元等，缺錢花用，又將歪腦筋動到家人身上！他未經繼父同意，偷走對方尚未開通的信用卡，並在2022年3月5日前往彰化一家珠寶店，偽造繼父簽名盜刷7萬4300元購買金項鍊。直到銀行通知異常消費，繼父才驚覺信用卡被盜用，氣得報警處理。

▲彰化男賣好友帳戶、盜刷繼父信用卡買金項鍊，當車手詐騙遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳男不僅賣帳戶、盜刷信用卡，出獄後於2024年3月加入詐騙集團擔任車手，負責提領被害人匯入的款項，每筆可抽0.5%佣金。他先後替詐騙集團提領郭姓、林姓被害人共12萬餘元，並在高鐵站將贓款交給上游，藉此製造金流斷點。最終因警方調閱ATM監視器畫面，才將他逮捕歸案。

法院審理後認定，陳男屬累犯，因此加重其刑，依「幫助洗錢」、「行使偽造私文書」分別判處4月、4月徒刑、「三人以上共同詐欺」2罪，判處1年3月、1年3月徒刑，應執行有期徒刑2年2個月，併科罰金3萬元，並沒收犯罪所得金項鍊及車手佣金3000元。全案可上訴。