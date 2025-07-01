仙塔律師涉詐　曾喊「2類人才去做詐騙」！網朝聖舊文：真諷刺

▲網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌幫助詐團洩露檢警偵辦進度、洗錢。（圖／翻攝仙塔律師threads）

記者施怡妏／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪，涉嫌利用陪偵機會，將偵訊內容外洩給詐騙集團尚未到案的成員，裁定以新台幣70萬元交保，消息震驚法律圈。「仙塔律師」以前拍過影片，教大家2招拿回被詐騙的錢，提到有2種人會去做詐騙，家裡沒有父母疼愛、沒什麼錢，「不然你沒事幹嘛去做詐騙啊？」

仙塔律師過去曾拍攝影片，被詐騙時大家都會去派出所作筆錄、提告，拿到民事判決，才能拿回被騙的錢，不過會去做詐騙的人，通常都是沒有父母疼愛、身上沒有錢，才會去做這行，「不然你沒事幹嘛去做詐騙啊？」

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仙塔律師提到，即使拿到民事勝訴判決，「你要強制執行，也執行不到，他名下沒有財產，戶頭也沒有錢，你要執行什麼？」想要拿回錢，第一招是，如果對方有被抓到刑事被告，判決確定了，法院通常都會「諭知沒收」，雖然不知道法院會沒收多少錢，但至少可以將贓款沒收，接著就可以聲請「沒收發還」，可以在被告判決確定一年內，向法院聲請。

第二招是，款項匯到人頭帳戶，對方的帳戶就變成警示帳戶，警示帳戶的錢無法提領，「你的錢可能還沒有被提領出來，還在這個警示帳戶裡面」，拿著警察的報案三聯單，到銀行簽具切結書，銀行就會發還警示帳戶裡的款項。

如今，仙塔律師涉嫌幫助詐團洩露檢警偵辦進度、洗錢，網友朝聖影片，紛紛留言，「真諷刺」、「教的真好，給別人騙，還不如來給妳騙嗎」、「所以妳現在是以身示範囉」、「被害人可以找你求償詐騙款嗎？」

▼「仙塔律師santa」洩密遭逮捕移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

