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仙塔律師涉詐遭網狠酸！「藏鏡人」跳出護航　親曝1年合作內幕

圖文／鏡週刊

以幽默法律短影片走紅的知名網紅「仙塔律師」李宜諪，驚爆涉入靈骨塔詐騙案，已以新台幣70萬元交保，並遭限制出境、出海。消息一出引發網友熱議，不少人湧入她的社群平台留言質疑；不過，也有拍攝夥伴跳出來力挺，直言「她個性保守、做事謹慎，這一年合作下來，從沒看過她有任何違法的舉動」。

「仙塔律師」李宜諪涉詐交保，社群兩派炸鍋。（翻攝自IG @santa.com.tw）

▲「仙塔律師」李宜諪涉詐交保，社群兩派炸鍋。（翻攝自IG @santa.com.tw）

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一名自稱長期合作夥伴的網友在社群平台發文表示，自己與李宜諪合作將近一年，過去拍攝過多支短影音作品。他強調：「她是個做事很謹慎的人，經常想方設法讓法律變得簡單好懂，甚至不惜親自下去對戲，讓內容更生活化。」

該夥伴雖未具名，但表示願意用過去的影片作品為證，「希望大家不要急著下定論，先看看她做過的內容，再決定要不要相信她」。

貼文曝光後，網路上隨即掀起激辯。有網友嘲諷：「這篇一定要附在開庭的答辯書裡，法官會很感動」、「要不是有問題，怎麼會被限制出境？」還有人狠酸：「要清白就拍片來說說自己怎麼幫詐團操作的啊。」

然而，也有不少支持者為李宜諪緩頰：「未定罪之前我選擇相信她」、「法律人更知道會負什麼責任，她應該不會傻到做這種事」、「希望一切能真相大白」。

對於外界質疑，李宜諪本人目前未在社群平台發表聲明，僅刪除部分留言與關閉部分貼文互動功能。檢方指出，李宜諪疑涉擔任詐騙集團法律包裝角色，協助包裝話術與處理糾紛，目前仍在調查階段，尚未正式起訴。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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