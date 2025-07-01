Prada被控抄襲印度傳統涼鞋工藝　掀文化剝削爭議

▲Kolhapuri涼鞋以其原產地Kolhapur命名，起源可追溯至12世紀。（圖／翻攝自印度教徒報）

圖文／鏡週刊

義大利時尚品牌Prada因一款新推出的涼鞋設計涉嫌抄襲印度傳統鞋履「柯哈普里涼鞋（Kolhapuri）」而引發爭議，近日正式發聲明承認該鞋款設計確實受到印度傳統工藝啟發。

這雙涼鞋於上週米蘭時裝週亮相，採用開放式編織皮革設計，外型與印度馬哈拉施特拉邦與卡納塔卡邦常見的涼鞋極為相似。儘管Prada形容該鞋為「皮革涼鞋」，卻未提及其文化來源，引發印度網友批評「文化挪用」。

Prada向《BBC》發表聲明表示，品牌「認識到此款涼鞋的靈感源自印度傳統鞋履」，強調品牌一向重視手工藝與文化傳承，並已就此議題與馬哈拉施特拉邦工商總會（MCCIA）展開聯繫。

MCCIA主席日前致函Prada，批評品牌在未提及柯哈普里涼鞋文化背景的情況下，將其商業化，未尊重世代傳承的工匠技藝。Prada企業社會責任主管貝特利（Lorenzo Bertelli）隨後回信表示，該鞋款仍處設計初期階段，並表態願意與印度在地工匠展開有意義的交流與合作。

柯哈普里涼鞋以其原產地Kolhapur命名，起源可追溯至12世紀，使用皮革手工製作、耐用且適合高溫氣候，並於2019年獲得印度政府認證，象徵其產地與品質保證。

爭議爆發後，不少當地工匠對Prada未致謝便採用其設計感到失望。有當地工匠表示：「這些涼鞋代表我們的辛勞，不該讓他人無償使用。」

儘管柯哈普里涼鞋在印度市價僅大概新台幣350元，Prada的類似設計卻被推測可能定價高達新台幣2萬元以上，引起價格落差與文化剝削的質疑。印度企業家戈恩卡（Harsh Goenka）亦批評國際品牌，指出當地工匠製作相同鞋款卻幾乎無法賺錢，「他們失利，國際品牌卻能靠我們的文化獲利」。

這並非首次有國際品牌誤用印度傳統文化。今年坎城影展期間，Gucci曾將《孟買女帝》印度女星Alia Bhatt穿著的紗麗誤稱為「禮服」；另在TikTok上，「dupatta」（印度披巾）被誤稱為「斯堪地那維亞圍巾」，也引發批評。



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