自爆被「王姓CEO」追過！護理E級女神力挺對方：從不小氣

▲最辣護理女神自爆被王姓CEO追過，親身感受全說了。（翻攝謝侑芯Threads）

圖文／鏡週刊

曾任護理師的網紅謝侑芯，擁有E罩杯好身材，時常放送清涼美照給粉絲福利，受封最辣護理女神。不過她最近突發文談到遭1名「王先生」追求親身經歷，不捨他被塑造成壞壞CEO，引發討論。

謝侑芯日前透過Threads發文，談到當時引爆大家討論的「王先生」新聞，意外透露這位多年未聯絡的王先生追求過程。

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「他不是新聞裡被塑造成的那種壞ceo」，謝侑芯舉自身經驗分享，約5年前王先生曾追求她，儘管自己予以婉拒，但「不是因為他不好而是我選擇了自己的路！」

謝侑芯說，當時王先生對她「溫柔有禮」，從未讓她感到被安排或困擾，王對家人、兒子或自己從不小氣，同時存在心軟及懂得給人體面，讓她有感而說「人無完人，他值得被公平記住。」

貼文一出引發廣泛討論，網友旋即聯想到王文洋，但認為她就是在蹭流量，「我知道你說誰，不過不必蹭流量，真的很缺德」、「芯是在說王文洋嗎？」「蹭熱度」、「蛤？你是說王文洋嗎？⋯⋯⋯⋯我覺得王文洋真倒霉」；還有嘲諷說「是妳夢到的情境嗎？」



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