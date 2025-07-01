涉詐「仙塔律師」大尺度私照被挖！昔辣穿比基尼「炸出豐滿半球」

▲知名網紅「仙塔律師」因涉嫌參與靈骨塔詐騙案，今（1日）凌晨以70萬元交保。（圖／擷取自Facebook／仙塔律師santa）

圖文／CTWANT

網紅律師「仙塔律師」李宜諪遭爆出，涉嫌幫助詐團在「靈骨塔詐騙案」中洗錢及洩密，檢方昨（6月30日）兵分5路展開搜索，並約談李宜諪等3名律師，經漏夜偵訊，諭知李宜諪以70萬元交保。事實上，長相甜美、身材姣好的仙塔律師卻有多個刺青，擁有具獨特魅力的反差萌，而她穿比基尼時辣洩的「胸口刺青」，背後含義也曝光。

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▲仙塔律師曝光胸口刺青的含義。（圖／擷取自Instagram／santa.com.t）

27歲「仙塔律師」經常在社群平台分享旅遊美照，其中她也曬出多張尺度火辣的比基尼照，胸前刺青意外掀起討論。對此，她大方公開，胸口文字刺青「FORCE MAJEURE」的背後意義，其實是法律術語「不可抗力」的意思，「當初律師考試有一門必考科目-法學英文，背法律專用語的英文單字時，直接愛上這個術語。『不可抗力force majeure』：是一種人類不能預見、不可避免、不能克服的自然、社會現象客觀情況。常常在契約或法條裡面作為免責事由。」

▲▼仙塔律師外型亮眼，不時在社群放送美照。（圖／擷取自Instagram／santa.com.t）

養眼畫面曝光後，網友紛紛留言嗨喊，「你也是不可抗力讓人無法抗拒」、「我放大真的只是為了看刺青！！！」「哪有律師漂亮到這麼過分的」、「葉黃素可以省了」、「都要放大才能看清楚，是不是我眼睛有問題」、「我只能羨慕刺青師。」

回顧事件，台北地檢署日前偵辦一起靈骨塔詐騙案時，意外發現知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪，疑似在擔任主嫌吳姓女子的辯護律師時，洩漏檢警的偵辦進度，甚至協助吳女變賣資產銷贓洗錢。

北檢昨天持法院核發搜索票，前往律師事務所和被告住居所等5處地點展開搜索，並將「仙塔律師」拘提到案，經檢方漏夜偵訊，今（1日）凌晨以涉犯《刑法》詐欺、滅證、洩密、《洗錢防制法》等罪，諭知李宜諪以70萬元交保。

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