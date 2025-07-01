入侵民宅偷鑽錶、現金逾3百萬還點火滅證　惡賊被起訴

▲陳姓男子去年1月間犯下竊盜與放火燒燬現供人使用之住宅罪依嫌前，騎車去加油站買汽油被監視器拍下畫面。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年1月間潛入位於中壢區某社區住宅，竊取屋內白金鑽錶、金項鍊、人民幣與台幣等逾300萬元財物，臨走前還以汽油潑灑臥室衣櫃企圖滅證，經社區管理人員發現報請消防人員迅速撲滅火勢，中壢警方根據附近加油站監視器畫面確認陳男涉案，翌日上午在李嫌住家拘捕到案，但竊來贓物卻辯稱不知去向；桃檢複訊時，根據警消提供現場照片、社區管理人員指證證據確認犯行明確，偵結依侵入住宅竊盜、放火燒燬現供人使用之住宅等罪嫌起訴。

檢警調查，42歲的陳姓男子於去年1月4日下午4時與潛入中壢區某社區住戶臥室，翻箱倒櫃後竊取勞力士金錶、卡地亞鑽錶、金手鐲、金項鍊、翡翠項鍊與人民幣10萬元與新台幣10萬等價值逾300萬財物，得手後還以汽油潑灑衣櫃後點燃企圖毀滅證據後逃離現場，案經社區管委會人員發現後報請119消防人員協助撲滅火勢。

中壢警方根據現場跡證，調閱現場周遭監視器，在附近加油站發現陳姓男子騎車購買汽油畫面，經被害屋主確認是搭訕認識的陳姓男子涉有重嫌，警方於翌日上午9時許在陳嫌住處拘捕到案，但贓物則辯稱不知去向；被害屋主聲稱臥室內失竊包括勞力士金錶、卡地亞鑽錶、金項鍊、金戒指、白金鑽戒、鑽石項鍊、翡翠項鍊及手鐲估計至少逾300萬元以上財物，其中金飾手鐲等財物視其女兒所有，屋主還指稱，陳男是探視住在同社區岳母，當時曾搭乘同部電梯，陳男搭訕才認識，未料竟潛入住家竊取財物。

桃檢複訊時，檢方根據警消提供現場照片、火警鑑識報告等與監視器畫面截圖等佐證，確認陳男涉案明確，偵結依侵入住宅竊盜、放火燒燬現供人使用之住宅等罪嫌提起公訴。

中壢警方提醒，民眾務必提高警覺，慎選交友對象，切勿將大筆現金或有價貴重物品存放家中，以免成為宵小或有心人士覬覦對象，務必妥善保管個人財物，確保住家安全，不讓有心人士有可乘之機。