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快訊／國民黨台中黨部爆死亡連署！34人起訴　竟偽造4258份

▲▼陳劍鋒,伍康龍。（圖／民眾提供）

▲▼國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右）主導死亡連署今日遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦死亡連署案，罷綠陣營國民黨台中市黨部5月初遭搜索，包含黨部書記長陳劍鋒等多名執行長、總幹事、黨工都涉入其中。中檢今日偵結起訴34人，並統計偽造份數有4258份。伍康龍、陳劍鋒、姜姓秘書、王姓黨工等4人涉選罷法，全數被告涉犯偽造文書、個資法等罪遭起訴。

中檢調查，國民黨台中黨部今年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，應罷免蔡其昌提議人數應達到2235人、罷免何欣純提議人數應達到3297人，為求迅速，伍康龍決定以抄寫黨員名冊方式進行。

依照中檢統計，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。

中檢認為，伍康龍、陳劍鋒2人擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮之主導地位，本案犯行之嚴重性已如前述度，對於民主制度之破壞程度不容小覷，且渠等事後均有刪除案關對話紀錄之滅證行為，到案之初亦未坦承，惟其等於偵查終結之前終能坦認犯行，建請法院綜合請考量上情，從重量刑，以儆效尤。

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